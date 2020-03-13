Son dakika: Katil Esad'ın kan donduran koronavirüs önlemleri!
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs, milyonlarca insanın kamplarda yaşadığı Suriye’de sessiz sedasız yayılıyor. Şam’daki el-Müçtehid ve el-Muvasa hastanelerinde koronavirüs olduğundan şüphelenilen hastalar ‘karantina imkanı bulunmadığı için’ aşırı dozda anestezi verilerek öldürüldüğü belirtildi.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Başkanı Rami Abdurrahman, Tartus, Lazkiye, Şam ve Humus'ta toplam 62 koranavirüs vakası olduğu bilgisini verdi ancak gerçek rakamların bunun çok ötesinde olduğu dile getiriliyor.
ESAD'DAN KAN DONDURAN YÖNTEMLER
Abdurrahman, virüs bulaşanların İran ile Irak'tan gelen milis ve ziyaretçilerle temas kuran insanlar olduğunu ancak vakaların rejim tarafından gizlendiğini ifade etti. Bazı yerel kaynaklar ise Esad'in koronavirüsle mücadelede korkunç yöntemler benimsediğini iddia ediyor.
ATEŞİ ÇIKANI ÖLDÜRÜYORLAR
Buna göre rejim, Şam'daki el-Müçtehid ve el-Muvasa hastanelerinde koronavirüs olduğundan şüphelenilen hastaları 'karantina imkanı bulunmadığı için' aşırı dozda anestezi vererek öldürüyor. Aynı kaynaklar, yaralı olarak hastaneye getirilen bir İranlı milisten virüs kapmış iki hemşirenin de benzer yöntemle katledildiğini ileri sürdü. Bölge kaynakları, İranlı milislerin yoğun olarak faaliyet gösterdiği Deyrizor bölgesinde de koronavirüs belirtileri taşıyan çok sayıda insanın hayatını kaybettiğini ifade ediyor.
MERASİMLER YASAKLANDI
Yenişafak'ta yer alan habere göre; Tıbbi altyapı olmaması nedeniyle kesin tanı konulamadığı için ölüm raporlarına 'akciğer iltihabı' ve 'böbrek yetmezliği' gibi teşhis notları düşülüyor. Ayrıca bölgede hayatını kaybedenlere yönelik taziye merasimleri de yasaklandı. Öte yandan Suriye'den Pakistan'a giden 6 kişide koronavirüse rastlanması dikkat çekti.
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