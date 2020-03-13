13 Mart 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Katil Esad'ın kan donduran koronavirüs önlemleri!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.03.2020
ABONE OL
KATİL ESAD'IN KAN DONDURAN KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ!

'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs, milyonlarca insanın kamplarda yaşadığı ’de sessiz sedasız yayılıyor. ’daki el-Müçtehid ve el-Muvasa hastanelerinde koronavirüs olduğundan şüphelenilen hastalar ‘karantina imkanı bulunmadığı için’ aşırı dozda anestezi verilerek öldürüldüğü belirtildi.

İnsan Hakları Gözlemevi Başkanı Rami Abdurrahman, Tartus, Lazkiye, ve Humus'ta toplam 62 koranavirüs vakası olduğu bilgisini verdi ancak gerçek rakamların bunun çok ötesinde olduğu dile getiriliyor.

ESAD'DAN KAN DONDURAN YÖNTEMLER

Abdurrahman, virüs bulaşanların ile 'tan gelen milis ve ziyaretçilerle temas kuran insanlar olduğunu ancak vakaların rejim tarafından gizlendiğini ifade etti. Bazı yerel kaynaklar ise Esad'in koronavirüsle mücadelede korkunç yöntemler benimsediğini iddia ediyor.

ATEŞİ ÇIKANI ÖLDÜRÜYORLAR

Buna göre rejim, Şam'daki el-Müçtehid ve el-Muvasa hastanelerinde koronavirüs olduğundan şüphelenilen hastaları 'karantina imkanı bulunmadığı için' aşırı dozda anestezi vererek öldürüyor. Aynı kaynaklar, yaralı olarak hastaneye getirilen bir İranlı milisten virüs kapmış iki hemşirenin de benzer yöntemle katledildiğini ileri sürdü. Bölge kaynakları, İranlı milislerin yoğun olarak faaliyet gösterdiği Deyrizor bölgesinde de koronavirüs belirtileri taşıyan çok sayıda insanın hayatını kaybettiğini ifade ediyor.

MERASİMLER YASAKLANDI

Yenişafak'ta yer alan habere göre; Tıbbi altyapı olmaması nedeniyle kesin tanı konulamadığı için ölüm raporlarına 'akciğer iltihabı' ve 'böbrek yetmezliği' gibi teşhis notları düşülüyor. Ayrıca bölgede hayatını kaybedenlere yönelik taziye merasimleri de yasaklandı. Öte yandan Suriye'den 'a giden 6 kişide koronavirüse rastlanması dikkat çekti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA