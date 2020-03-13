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Son dakika: Kanada Başbakanı Trudeau'nun eşi corona virüse yakalandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.03.2020
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KANADA BAŞBAKANI TRUDEAU'NUN EŞİ CORONA VİRÜSE YAKALANDI

'nun eşi 'ya yapılan corona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. yapılan açıklamada, Trudeau'nun eşi Sophie Trudeau'da corona virüs belirtileri olduğu ve test sonuçları belli olana kadar Trudeau çiftinin kendini karantinaya aldığı belirtilmişti.

yapılan açıklamada, Sophie Gregoire Trudeau'nun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Başbakan da karantina altında tutulacak

'nun sağlık durumunun iyi olduğuna ve gerekli önlemleri aldığına işaret edilen açıklamada, "'nun sağlığı gayet iyi ve hastalık belirtisi yok. 14 gün boyunca karantinada kalacak. Doktorların önerisi gereği şu aşamada herhangi bir belirti göstermediği başbakana bir test uygulanmayacak." ifadesine yer verildi.

Ayrıca Justin Trudeau ile temas kuran kişiler için de şu anda herhangi bir risk olmadığı vurgulandı.

TRUMP, TRUDEAU İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Öte yandan ABD Başkanı bugün Trudeau ile bir telefon görüşmesi yaptı.

'dan yapılan yazılı açıklamada, iki liderin Kovid-19 salgınıyla ilgili son gelişmeleri ve virüse karşı alınacak önlemleri konuştuğu bildirildi.

Görüşmede ayrıca, diğer ikili önemli konuların da ele alındığının altı çizildi.

NE OLMUŞTU?

Kanada Başbakanlık Ofisinden dün yapılan açıklamada, Trudeau çiftinin Kovid-19 şüphesi nedeniyle kendilerini karantinaya aldığı duyurulmuştu.

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