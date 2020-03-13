Son dakika: Kanada Başbakanı Trudeau'nun eşi corona virüse yakalandı
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşi Sophie Trudeau'ya yapılan corona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Trudeau'nun eşi Sophie Trudeau'da corona virüs belirtileri olduğu ve test sonuçları belli olana kadar Trudeau çiftinin kendini karantinaya aldığı belirtilmişti.
Kanada Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Sophie Gregoire Trudeau'nun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Başbakan da karantina altında tutulacak
Sophie Trudeau'nun sağlık durumunun iyi olduğuna ve gerekli önlemleri aldığına işaret edilen açıklamada, "Başbakan Justin Trudeau'nun sağlığı gayet iyi ve hastalık belirtisi yok. 14 gün boyunca karantinada kalacak. Doktorların önerisi gereği şu aşamada herhangi bir belirti göstermediği başbakana bir test uygulanmayacak." ifadesine yer verildi.
Ayrıca Justin Trudeau ile temas kuran kişiler için de şu anda herhangi bir risk olmadığı vurgulandı.
TRUMP, TRUDEAU İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump bugün Trudeau ile bir telefon görüşmesi yaptı.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, iki liderin Kovid-19 salgınıyla ilgili son gelişmeleri ve virüse karşı alınacak önlemleri konuştuğu bildirildi.
Görüşmede ayrıca, diğer ikili önemli konuların da ele alındığının altı çizildi.
NE OLMUŞTU?
Kanada Başbakanlık Ofisinden dün yapılan açıklamada, Trudeau çiftinin Kovid-19 şüphesi nedeniyle kendilerini karantinaya aldığı duyurulmuştu.
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