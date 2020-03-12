Son dakika: İran'dan ABD'ye koronavirüs (corona virüs) çağrısı
Son dakika haberi... Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve İran'ı etkisi altına alan kornavirüs (corona virüs) ülkede zor durumlar yaşatıyor. ABD baskısı altına olan İran yaptırımların etkisiyle sıkıntılı bir süreçten geçiyor. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e yazdığı mektupta, ABD'nin tek taraflı yaptırımlarının ülkede 429 kişinin ölümüne yol açan yeni tip koronavirüsle mücadeleyi engellediğini ifade etti ve yaptırımların kaldırılmasını istedi.İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre Zarif, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres başta olmak üzere uluslararası kuruluşların liderlerine ve diğer ülkelerin Dışişleri Bakanlarına hitaben mektup yazdı.
Zarif'in mektubunda, ABD'nin tek taraflı yaptırımlarının Kovid-19 salgınıyla mücadeleyi engellediğini ve mücadelenin sürdürülmesi için yaptırımların kaldırılmasının zorunlu olduğunu Guterres ve mevkidaşlarına ilettiği belirtildi.
İRAN BÜYÜK SIKINTI İÇİNDE
ABD yönetimi, 8 Mayıs 2018'de, İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan çekilerek Tahran'a yaptırımları geri getirmişti.
Washington'un doğrudan İran sağlık sektörüne bir yaptırımı söz konusu olmamasına rağmen tek taraflı bankacılık yaptırımları ve ABD'nin yaptırım listesine alınmaktan çekinen yabancı şirketlerin Tahran'la ticaret yapmaktan kaçınması, İran'ın sağlık malzemeleri ve ilaç ithalatını zorlaştırıyor.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 28 Şubat'ta Kovid-19'la mücadele eden İran'a yardım teklifinde bulunmuştu.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 4 Mart'taki kabine toplantısında, "Onlar (ABD) merhamet maskesi takarak 'İran halkına yardım edelim.' diyor. Siz eğer samimiyseniz en azından ilaç yaptırımlarını kaldırın." ifadelerini kullanmıştı.
Zarif de ABD'nin tek taraflı yaptırımlarının ülkedeki Kovid-19 ile mücadelede ihtiyaç duyulan kaynakları tükettiğini söylemişti.
IMF'DEN 5 MİLYAR DOLAR KREDİ TALEBİ
İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Kovid-19 salgınıyla mücadele eden ülkelere ayırdığı 50 milyar dolarlık yardım paketinden faydalanmak için IMF Başkanı Kristalina Georgieva'ya bir mektup yazdığını duyurmuştu.
Himmeti, salgının ülkedeki etkisi ve İran'ın IMF'deki kotası göz önünde bulundurularak Hızlı Finansman Aracı (RFI) kaynaklarından yaklaşık 5 milyar dolar kredi sağlanmasını istemişti.
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