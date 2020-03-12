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Son dakika haberi: Yunanistan'da korkutan deprem! 2020 son depremler...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.03.2020 Güncelleme Tarihi: 12.03.2020
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YUNANİSTAN'DA KORKUTAN DEPREM!

SON DAKİKA HABERİ… Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () verilerine göre 'ın Laconia şehrinde 4.0 büyüklüğünde bir meydana geldi.

SON DAKİKA HABERİ: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () Dairesi'nden edinilen bilgilere göre saat 18.10 sularında Laconia'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

DEPREM ÇEŞME'YE 337 KİLOMETRE UZAKLIKTA GERÇEKLEŞTİ

Depremin merkez üssünün İzmir Çeşme'ye 337 kilometre uzaklıkta olduğu ve yerin 15 kilometre altında gerçekleştiği belirlendi.


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