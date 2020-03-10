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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ilk koronavirüs vakası görüldü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.03.2020
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KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ'NDE İLK KORONAVİRÜS VAKASI GÖRÜLDÜ

Uzun süredir Ebola ile mücadele eden 'nde ilk defa yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği bildirildi. Ulusal basındaki haberlere göre, Sağlık Bakanı Dr. Eteni Longondo yaptığı açıklamada, birkaç gündür ülkede bulunan uyruklu kişiye yapılan testlerin pozitif çıktığını belirtti.

Longondo, vakanın başkent Kinşasa'da bir hastanede karantina altında tutulduğunu, hastayla temas ettiği belirlenen kişilerin durumunun da izlendiğini kaydetti.

- EBOLA SALGININDA 3 HAFTADIR YENİ VAKA YOK

Diğer yandan, ülkenin doğusundaki Kuzey Kivu ve Ituri eyaletlerinde Ağustos 2018'den bu yana görülen Ebola salgınında 3 haftadır yeni vaka görülmedi.

Salgının bittiğinin ilan edilebilmesi için bölgede 42 gün boyunca yeni bir vakaya rastlanmaması gerekiyor.

Dünya Sağlık Örgütüne göre, 3 bin 434 vakanın görüldüğü ve 2 bin 264 kişinin yaşamını yitirdiği salgında, 3 hafta daha yeni vaka görülmezse 12 Nisan'da salgının sona erdiği duyurulabilir.

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