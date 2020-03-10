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İsveç'te 30 yıldır papazlık yapıyordu! Leif Skjetne Müslüman oldu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.03.2020
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İSVEÇ'TE 30 YILDIR PAPAZLIK YAPIYORDU! LEİF SKJETNE MÜSLÜMAN OLDU

'in Jönköping kentinde 30 yıl papazlık yapan 76 yaşındaki , Müslüman olduğunu duyurdu. Skjetne, İsveç'teki bütün malını, mülkünü sattığını belirterek, hayatının geri kalan dönemini Fas'ta geçireceğini bildirdi.

'in Jönköping kentinde 30 yıl papazlık yapan 76 yaşındaki , Müslüman olduğunu duyurdu.

İsveç Dagens gazetesine açıklamalarda bulunan Skjetne, ''2 yıl önce Fas'a yerleşerek adımı Ahmet olarak değiştirmiştim. Geçen ay da Müslüman olmaya karar verdim.'' ifadelerini kullandı.

İsveç Kilise Birliği'ne istifasını sunduğunu aktaran Skjetne, 2015 yılında 18 yaşındaki bir çocuğun İsveç'te bakımını üstlendiğini, onunla birlikte hayatının değiştiğini dile getirdi.

Faslı sığınmacı çocuğun 2018 yılında sınır dışı edildiğini ve onun arkasından Fas'a yerleşme kararı aldığını vurgulayan Skjetne, şunları kaydetti:

"Önce Müslüman olmayı düşünmedim, Fas'a yerleştiğim için adımı Ahmet olarak değiştirmiştim. Adımı değiştirdikten iki yıl sonra da araştırarak Müslüman olmaya karar verdim."

Skjetne, İsveç'teki bütün malını, mülkünü sattığını belirterek, hayatının geri kalan dönemini Fas'ta geçireceğini bildirdi.

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