ABD'de koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik etkileri tartışılacak
ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ABD ekonomisine etkilerine ilişkin yarın Kongre üyeleri ile görüşecek. Ayrıca, ABD'nin finans regülatörleri, bankalara Kovid-19 çağrısı yaptı.
Trump, Kovid-19 ile mücadele için kurulan ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in liderliğinde olan görev gücü ile Beyaz Saray'da bir basın toplantısı düzenledi.
Başkan Trump, Kovid-19 salgınından olumsuz etkilenecek kişilerin saatlik çalışma ücretleri ve çalışanların maaşları üzerinden yapılan vergi kesintilerine ilişkin Kongre'ye yeni öneriler sunacaklarını ve yarın bu konuda görüşme yapacaklarını aktardı.
Salgından etkilenen büyük ya da küçük işletmeler, hava yolu ve yolcu gemisi şirketleri ile yakından çalıştıklarını kaydeden Trump, yarın ekonomi konusunda alınacak "başlıca önlemlere" ilişkin basın toplantısı düzenleyeceklerini belirtti.
"AMERİKAN TOPLUMUNU UMURSUYORUZ"
Trump, ayrıca seyahatler konusunda da uyarılarda bulunarak, "İnsanların bazı lokasyonlara seyahat etmesini isteriz, ama şu anda bazı yerlere seyahat etmelerini istemiyoruz. Amerikan toplumunu umursuyoruz." ifadelerini kullandı.
Mike Pence ise virüsün Amerikan halkına yönelik tehdit seviyesinin düşük olduğunu vurgulayarak 1 milyon yeni test kitinin bütün eyaletlere dağıtıldığını kaydetti.
Bugün California'daki Oakland Limanı'na çekilen ve içindeki 21 kişide Kovid-19 tespit edilen 3 bin 500 kişilik dev yolcu gemisine ilişkin de yeni bilgiler paylaşan Pence, bu gemide bulunan 25 çocuktan hiçbirinde virüse rastlanmadığını söyledi.
Gemideki vatandaşları için Kanada ve İngiltere ile gerekli ayarlamaların yapıldığına dikkati çeken Pence, bu ülke vatandaşlarının ülkelerine geri gönderileceğini, ABD vatandaşlarının ise Teksas, Georgia ve California'daki askeri üslerde karantinaya alınacağını belirtti.
ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin de toplantıda yaptığı açıklamada virüsün ABD ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.
KOVİD-19 ABD BORSALARINI VURDU
ABD basınında yer alan haberlerde, borsada yaşanan sert düşüşlerin ardından üst düzey Wall Street yöneticilerinin çarşamba günü Beyaz Saray'da Kovid-19 salgınına ilişkin yapılacak toplantıya davet edildiği, toplantıya Başkan Trump'ın da katılmasının beklendiği ifade edildi.
New York borsası, Kovid-19 salgınının ekonomik etkisine yönelik endişelerin artması ve petrol fiyatlarındaki düşüşle haftanın ilk işlem gününe sert düşüşle başlamış ve açılışın ardından S&P 500 endeksinin yüzde 7 değer kaybetmesiyle devre kesici uygulamasıyla piyasada işlemler 15 dakika süreyle durdurulmuştu.
Öte yandan Trump'ın açıklamasının ardından endeksler gecelik işlemde hafif bir yükseliş kaydetti.
ABD'NİN FİNANS REGÜLATÖRLERİNDEN BANKALARA KOVİD-19 ÇAĞRISI
ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu, Tüketici Finansal Koruma Bürosu, Mevduat Sigorta Fonu, Ulusal Kredi Birliği Yönetimi, ABD Bankacılık Denetim Otoritesi ve Banka Denetçileri Konferansı, Kovid-19 salgınına ilişkin ortak açıklama yaptı.
Söz konusu açıklamada, ABD finans regülatörleri, Kovid-19 salgınından etkilenen müşteri ve üyelerin finansal ihtiyaçlarının karşılanması için finans kuruluşlarına çağrı yaptı.
Kovid-19 salgınının müşteriler, üyeler ve birçok finansal kuruluşun operasyonları üzerindeki olası etkisine değinilen açıklamada, bundan etkilenen kurumlara uygun düzenleyici yardım sağlanacağı ifade edildi.
Açıklamada, finansal kuruluşların borçlular ve etkilenen müşterilerle yapıcı bir şekilde çalışması gerektiği, güvenli ve sağlam kredi uygulamalarıyla uyumlu ihtiyatlı çabaların denetim eleştirisine tabi tutulmayacağı aktarıldı.
Birçok finansal kuruluşun mevcut personel ve diğer zorluklarla karşılaşabileceğine işaret edilen açıklamada, "Operasyonel zorlukların olduğu durumlarda, regülatörler, etkilenen topluluklardaki hizmetlerin daha uygun bir şekilde kullanılabilirliğini sağlamaya yönelik talepleri uygun bir şekilde hızlandıracaktır. Ayrıca, regülatörler, aksama ve yükü en aza indirmek için teftişlerlerin planlanmasında etkilenen finansal kuruluşlarla birlikte çalışacaktır." ifadeleri kullanıldı.
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