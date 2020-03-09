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DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 ABD askeri öldü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.03.2020
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DEAŞ'A YÖNELİK OPERASYONDA 2 ABD ASKERİ ÖLDÜ

'ta bulundurduğu birliklerle operasyonu gerçekleştirdiğini duyuran , 2 askerlerinin de söz konusu operasyonda hayatlarını kaybettiği ifade edildi.

, 'ın kuzeyinde dağlık bölgelerde 'a karşı düzenlenen bir operasyonda 2 Amerikan askerinin öldüğünü duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada, "Orta Irak'ın kuzeyindeki dağlık bir bölgede DEAŞ teröristlerine ait bir üsse operasyon düzenleyen Irak Güvenlik Güçlerine destek görevinde bulunan iki Amerikan askeri düşman ateşiyle öldü." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, operasyonun Erbil ve Musul vilayetleri arasındaki Karaçoğ Dağı'nda yapıldığı belirtildi.

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