ABD'de piyasalar dibi gördü! Trump iki ülkeye ateş püskürdü

Son dakika... ABD Başkanı Donald Trump, New York borsasında 2008 yılından bu yana yaşanan en büyük düşüşten dolayı basını ve Rusya ile Suudi Arabistan arasındaki petrol fiyatı tartışmasını sorumlu tuttu.

Trump, petrol fiyatlarındaki düşüş ve New York borsasının bu sabah sert düşüşle açılması hakkında Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Petrol fiyatlarındaki düşüşün tüketiciler açısından iyi bir şey olduğunu ifade eden Trump, "Suudi Arabistan ve Rusya, petrol akışı ve fiyatları üzerine tartışıyor. Bu ve yalan haberler, borsadaki düşüşün nedenidir" değerlendirmesinde bulundu.

KORONAVİRÜS YORUMU: GEREKSİZ PANİK

Geçen yıl 37 bin ABD'linin grip nedeniyle yaşamını yitirdiğini kaydeden Trump, "Grip nedeniyle her yıl 27 bin ila 70 bin Amerikan hayatını kaybediyor. Hiçbir şey kapanmıyor, hayat ve ekonomi yoluna devam ediyor. Şu anda ABD'de 546 teyitli Covid-19 vakası ve 22 ölüm var. Bunu bir düşünün!" ifadesini kullandı.

Trump, yeni tip corona virüs (Covid-19) ile ilgili vaka sayısının azlığını sık sık vurgulayarak, piyasalara ve halka gereksiz panik yaptırıldığını savunuyor.

Öte yandan ABD basınına yansıyan haberlere göre Trump, bugün öğleden sonra Covid-19'a yönelik ekonomik önlemlere ilişkin Beyaz Saray'da bir toplantı yapacak.

İŞLEMLER 15 DAKİKALIĞINA ASKIYA ALINDI

Amerikan borsalarındaki sert düşüş sonrası işlemler 15 dakikalığına askıya alınırken; S&P 500 Endeksi'ndeki %7'lik düşüş sonrası Aralık 2008'den beri ilk kez devre kesici uygulandı. Kayıp %20'yi bulursa piyasaların tamamen kapatılacağı öne sürülüyor.

2008'DEN BU YANA EN BÜYÜK KAYIP

Söz konusu düşüşle endeks, 2008 küresel finans krizinden sonraki en büyük kaybını yaşadı.

S&P 500 endeksi yüzde 7,39 kayıpla 2.752,74 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 7,29 düşüşle 7.950,68 puana indi.

İŞLEMLER DURDURULDU

New York borsası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkisine yönelik endişelerin artması ve petroldeki sert düşüşün etkisiyle haftanın ilk işlem gününe sert düşüşle başlamış ve açılışın ardından S&P 500 endeksinin yüzde 7 düşmesiyle devre kesici uygulamasıyla işlemler 15 dakika süreyle durdurulmuştu.