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Suudi Arabistan'dan önemli uyarı: İran'a gitmeyin

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.03.2020
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SUUDİ ARABİSTAN'DAN ÖNEMLİ UYARI: İRAN'A GİTMEYİN

, vatandaşlarından 'a kesinlikle gitmemeleri çağrısında bulundu. Suudi Arabistan makamları, son olarak ülkede 5 kişiye Kovid-19 bulaştığını duyurmuştu.

resmi haber ajansının (SPA) haberinde, 'a gitmemeleri konusunda duyuru yapılmasının ardından aksi şekilde davranan vatandaşların sert uygulamalara maruz kalacağı belirtildi.

Suudi yetkililer, İran'ın ülkeye giren Suudi Arabistan vatandaşlarının pasaportlarına mühür vurmayarak sorumsuzca bir davranış sergilediğini, bunun yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tüm dünyaya yayılmasında sorumluluğu İran'a yüklediğini söyledi.

Yetkililer, geçen birkaç hafta içinde İran'ı ziyaret eden vatandaşların bunu beyan etmeleri ve ile irtibata geçmelerinin zorunlu olduğunu kaydetti.

Suudi Arabistan makamları, son olarak ülkede 5 kişiye Kovid-19 bulaştığını duyurmuştu.

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