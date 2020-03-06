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Sırbistan'da koronavirüs paniği! İlk vaka görüldü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.03.2020 Güncelleme Tarihi: 06.03.2020
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SIRBİSTAN'DA KORONAVİRÜS PANİĞİ! İLK VAKA GÖRÜLDÜ

Tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs salgını 'da da görüldü. Sırplı yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, ülkedeki ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiğini, söz konusu kişinin kısa süre önce 'dan geldiği bildirildi.

'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Sırbistan Sağlık Bakanı Zlatibor Loncar, düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiğini, söz konusu kişinin kısa süre önce 'dan geldiğini söyledi.

Bu arada, iki gün önce ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü Slovenya'da ise virüs tespit edilen kişi sayısı 6'ya yükselirken, Hırvatistan'daki vaka sayısı 11'e çıktı.

Diğer bölge ülkelerinden 'te 2, Kuzey Makedonya'da da 1 kişide virüs tespit edilmişti.

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