Gazze'de çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti
İsrail tarafından abluka altına alınan Gazze'de yangın çıktı. Bir fırındaki gaz sıkıntısından dolay tüplerin patlamasıyla çıkan yangından hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a çıktı. Yapılan açıklamada Gazze Şeridi'ndeki yangında 14'ü ağır 57 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Gazze kent merkezindeki bir pazar yerinde çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti, 57 kişi yaralandı.
Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, kent merkezinde bulunan "Nusayrat Mülteci Kampı" bölgesindeki pazar yerinde büyük bir yangın çıktığı belirtildi.
Açıklamada, yangında 4'ü çocuk, 3'ü kadın 10 kişinin öldüğü, 14'ü ağır 57 kişinin yaralandığı kaydedildi.
YANGININ NEDENİ BELLİ OLDU
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise ilk bulgulara göre yangına bir fırındaki gaz sızıntısının neden olduğu ifade edildi.
Gaz sızıntısının meydana geldiği fırındaki tüplerin de patlamasıyla yangının büyüdüğü ve çevrede ciddi hasara yol açtığı aktarılan bakanlık açıklamasında, yangının kontrol altına alındığı kaydedildi.
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