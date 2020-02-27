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Son dakika haberi | İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı yükseldi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.02.2020 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020
İTALYA'DA KORONAVİRÜS ÖLÜMLERİ YÜKSELİYOR!

dakika haberi... Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını can almaya devam ediyor. 'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14'e yükseldi.

ayrıntılar geliyor...

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