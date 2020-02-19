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Avustralya'da iki uçak havada kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.02.2020
İKİ UÇAK HAVADA KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

’nın Victoria eyaletindeki kasabası yakınlarında havada çarpışarak düşen iki küçük uçakta bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

tarafından yapılan açıklamaya göre, Melbourne kentinin kuzeyindeki kasabası yakınlarında içerisinde ikişer kişinin bulunduğu iki henüz bilinmeyen bir nedenle havada çarpıştı.

Mangalore Havalimanı'nın doğusunda yerel saatle sabah 11.25'te meydana gelen kazanın ardından düşen uçaklardaki 4 kişi öldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğünü ve ölenlerin kimliklerinin henüz belirlenemediğini belirten Victoria Polisi, çarpışma hakkında Güvenliği yetkilerinin bilgilendirildiğini kaydetti.

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