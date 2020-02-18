Fransa'da sosyal kaos! 34 yılın en büyük grevi
Fransa'da Ulusal Meclis'te Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformu görüşülmeye başlanırken, başkent Paris'te reform yeniden protesto edildi.
Sendikaların çağrısıyla Paris'teki Opera Meydanı'nda toplanan eylemciler, tarihi Louvre Müzesi'nden geçerek Ulusal Meclis'e yürüdü.
Polis, göstericilerin Meclis'in içerisine girmesine izin vermeyince kısa süreli gerginlik yaşandı.
Emeklilik reformunun geri çekilmesini talep eden eylemciler, Macron ve reform karşıtı sloganlar attı ve pankartlar taşıdı.
Gösteriye sarı yelekliler de destek verdi. Eyleme katılanların arasında sarı yeleklilerin liderlerinden Jerome Rodrigues de bulunuyor.
Bugün Ulusal Meclis'te görüşülmeye başlanan emeklilik reformunun, 2 hafta sonra 3 Mart'ta oylanması bekleniyor.
Bu arada, Paris'te toplu taşımayı düzenleyen RATP şirketinin bugün yaptığı grev kapsamında bazı metro hatlarında aksamalar yaşanıyor.
EMEKLİLİK REFORMU NE ÖNGÖRÜYOR?
Fransızların yüzde 75'inin geri çekilmesini veya üzerinde değişiklik yapılmasını istediği emeklilik reformu, memur ve işçi ayrımını ortadan kaldırmayı öngörüyor.
Reforma göre emeklilik sistemi tek bir düzen getirilecek, çeşitli sektörlere tanınan ayrıcalıklar ve 42 emeklilik türü peyderpey kaldırılacak.
Emeklilik yaşının 62 olarak kalması ancak işçilerin tam maaş almak için 64 yaşına kadar çalışması öngörülen reforma göre, 1975'ten önce doğanlar yeni sistemden etkilenmeyecek.
Reformda, emeklilik maaşının çalışma süresince elde edilen puan sayesinde hesaplanacağı belirtiliyor. Ayrıca emeklilik maaşının en az 1000 avro olması öngörülen reformun 2022 yılı itibarıyla uygulanması bekleniyor.
Hükümet, bu reformun Fransızların lehine olacağını, halk ise reformun uygulanması halinde emeklilik maaşının düşeceğini savunuyor.
REFORM TEPKİSİ
Paris başta olmak üzere ülke genelinde reforma karşı 5 Aralık'tan bu yana farklı günlerde yüz binlerce kişinin katıldığı birçok gösteri düzenlenmişti. Sarı yeleklilerin eylemlerinde olduğu gibi reform karşıtı protestolarda da polisin gazetecilere ve eylemcilere uyguladığı şiddet tartışma yarattı.
Zaman zaman şiddete dönüşen eylemlerde AA foto muhabirleri Mustafa Yalçın ve Dursun Aydemir'in yanı sıra 2 gazeteci, polisin müdahalesi sonucu yaralanmıştı. Ayrıca gösterilerde 16'sı polis 36 kişi yaralanmış ve 85 kişi gözaltına alınmıştı
Reforma karşı yapılan grevler nedeniyle de ulaşım, sağlık ve kamu hizmetlerinde aksamalar yaşanmış, özellikle Paris'te günlük hayat felç olmuştu.
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