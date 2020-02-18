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Filistin'deki bir üniversitede patlama meydana geldi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.02.2020
FİLİSTİN'DEKİ BİR ÜNİVERSİTEDE PATLAMA

'in El Halil kentinde bir üniversitenin merkezi ısıtma sisteminde meydana gelen patlamada 10 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

'in El Halil kentinde bir üniversitenin merkezi ısıtma sisteminde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın adından üniversite binasından dumanlar yükseldi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada 10 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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