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Türkiye'den Burkina Faso'daki kilise saldırısına kınama

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.02.2020
TÜRKİYE'DEN O SALDIRIYA KINAMA

, ülkesi ’daki bir Protestan kilisesine dün düzenlenen terör saldırısını kınadı. yapılan yazılı açıklamada, Burkina Faso’nun Yagha kentinde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği saldırının derin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu terör eylemini kınıyoruz. Kardeş halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kimliği bilinmeyen silahlı kişilerin Yagha'ya bağlı Pansi köyündeki kiliseye pazar ayini sırasında düzenlediği saldırıda 24 kişi yaşamını yitirmiş, 18 kişi yaralanmıştı.

OLAĞANÜSTÜ HAL

Burkina Faso'nun kuzeyinde 12 Ocak'ta sona eren , terörle mücadeleyi güçlendirmek amacıyla 1 yıl daha uzatıldı.

Olağanüstü hal, Burkina Faso'yu oluşturan 13 bölgenin 7'sinde halen uygulanıyor.

Ülkede son 4 yılda terör örgütlerince düzenlenen saldırılarda 700'e yakın kişi hayatını kaybetti, en az 270 bin kişi evlerinden oldu.

Burkina Faso'da terör saldırısı: 20 sivil öldü BURKİNA FASO'DA TERÖR SALDIRISI: 20 SİVİL ÖLDÜ

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