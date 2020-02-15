15 Şubat 2020, Cumartesi
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Son dakika: Tayvan'da 5,7 büyüklüğünde deprem

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.02.2020
KORKUTAN DEPREM! 5,7 BÜYÜKLÜĞÜNDE...

Son dakika haberine göre; Tayvan'da 5,7 büyüklüğünde meydana geldi. (), merkez üssü Hualian kentinin 16 kilometre güneybatısı olan depremin, yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini bildirdi.

Tayvan'da 5,7 büyüklüğünde meydana geldi.

(), merkez üssü Hualian kentinin 16 kilometre güneybatısı olan depremin, yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini bildirdi.

İlk belirlemelere göre, depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

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