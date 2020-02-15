Son dakika: Tayvan'da 5,7 büyüklüğünde deprem
Giriş Tarihi: 15.02.2020
Son dakika haberine göre; Tayvan'da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Enstitüsü (USGS), merkez üssü Hualian kentinin 16 kilometre güneybatısı olan depremin, yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini bildirdi.
Tayvan'da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Enstitüsü (USGS), merkez üssü Hualian kentinin 16 kilometre güneybatısı olan depremin, yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini bildirdi.
İlk belirlemelere göre, depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Türkiye Google'a faturayı kesti! Rekor ceza
- Meteorun düşme anı kamerada!
- Koronavirüs sağlık personelini de vurdu!
- Çin bunu ilk kez açıkladı! Ölümler durdurulamıyor...
- Bilim adamları koronavirüsü ilk kez böyle görüntüledi
- Tesla'dan fabrika için ağaç kıyımı!
- ABD ile Taliban arasında flaş anlaşma
- Boeing ABD ekonomisini vurdu!
- Volkswagen'den kullanıcılarına flaş teklif!
- Korkulan oldu! Avrupa'da ilk ölüm...
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 15 Şubat altın fiyatları: Gram çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları artacak mı?
- Tarım Bakanlığı hileli ürünler listesi: İşte isim isim et, çikolata ve zeytinyağında hile yapan firmalar!
- Bir Zamanlar Çukurova 55. bölüm full izle!
- 14 Şubat Kar tatili olan iller: Yarın okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi?
- Sivasspor Antalyaspor canlı izle! ZTK çeyrek final A Spor canlı yayın! | Video
- En güzel Sevgililer Günü mesajları… Sevgiliye anlamlı resimli mesajlar! 14 Şubat Sevgililer Günü sözleri ve mesajları!
- En güzel Sevgililer Günü hediye önerileri: Sevgiliye ne alınır? İşte, anlamlı 14 Şubat Sevgililer Günü hediyeleri!
- Erdoğan Uludağ kimdir? Türk Robin Hood ortaya çıktı mı?
- Palu ailesi davası kararı belli oldu! Palu ailesi kimdir? Palu ailesi olayı nedir?
- 13 Şubat evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı (aylığı) hangi illerde yattı?
- BİM aktüel katalog 14 Şubat: Sevgililer Günü sürprizleri BİM aktüel ürünler kataloğunda! BİM’de bu hafta…
- Emekliye promosyon müjdesi! Emekli promosyon ücretleri ne kadar? Hangi banka ne vaat ediyor?