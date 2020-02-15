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Mali'de orduya yönelik saldırılarda 9 kişi öldü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.02.2020 Güncelleme Tarihi: 15.02.2020
O ÜLKEDE ORDUYA YÖNELİK ART ARDA SALDIRILAR DÜZENLENDİ

haberine göre; Mali'nin kuzey ve orta kesiminde orduya yönelik iki ayrı saldırıda 9 asker yaşamını yitirdi.

Mali Silahlı Kuvvetlerinden (FAMA) yapılan yazılı açıklamada, askerler, Gao bölgesindeki Bintia beldesinde, kimliği belirsiz kişilerce pusuya düşürüldü.

Pusuda 8 asker hayatını kaybederken 5 asker yaralandı. Ayrıca büyük miktarda askeri mühimmat zarar gördü.

Öte yandan ülkenin merkez bölgesi Mondoro'da askeri noktaya düzenlenen saldırıda 1 asker yaşamını yitirdi, 3 asker yaralandı.

Ülkenin kuzey ve orta kesimleri, 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor.

Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker ve 15 bin askerden oluşan Mali'deki Birleşmiş Milletler Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) şu ana kadar güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı. AA

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