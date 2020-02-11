11 Şubat 2020, Salı
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Rusya’da trafoda patlama: 24 bin ev etkilendi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.02.2020
RUSYA’DA TRAFODA PATLAMA: 24 BİN EV ETKİLENDİ

’da bir trafoda meydana gelen patlama yürekleri ağza getirdi. ardından 24 bin evde doğalgaz ve elektrik kesintilerinin meydana geldiği bildirildi.

Patlama, başkent 'nın güneyindeki Podolsk kentinde meydana geldi. Araç kameralarınca kaydedilen görüntülerde, patlama anında bir alev topunun yükseldiği ve yerini siyah dumanlara bıraktığı görüldü. Yerel medya, patlama nedeniyle 24 bin evin etkilendiğini duyurdu. Patlama nedeniyle elektrik ve doğalgaz kesintilerinin yaşandığı ancak gün içerisinde tamirat sonrası akışın normale döndüğü bildirildi.

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