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Hindistan'da hezimete uğratan seçim sonuçları!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.02.2020
HİNDİSTAN'DA HEZİMETE UĞRATAN SEÇİM SONUÇLARI!

'da, başkent ve çevresindeki yerleşimleri içine alan Delhi Ulusal Başkent Bölgesi'ndeki yerel parlamento seçiminlerini, Arvind Kejriwal liderliğindeki Aam Aadmi Partisinin (Sıradan Halkın Partisi) kazandığı bildirildi.

Komisyonunun yayınladığı erken sonuçlara göre, Kejriwal liderliğindeki , 63 sandalye kazanırken, en yakın rakibi Başbakan liderliğindeki Halk Partisi () ise 7 koltuk elde edebildi.

Muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresi (INC) vekil çıkaramadı.

AAP lideri Kejriwal, yaptığı açıklamada, "Bu benim zaferim değil. Bu Delhi'nin zaferi, beni evlatları gibi gören tüm ailelerin zaferi." dedi.

BJP'li üst düzey yetkililerden ise henüz bir açıklama yapılmadı.

AAP, 2015'teki seçimlerde 67, BJP ise 3 sandalye elde edebilmişti.

BJP, son bir yılda Racastan, Madya Pradeş, Çatisgarh, Maharaştra ve Carkhand'daki yerel parlamento seçimlerini kaybetmişti.

Modi ve BJP, geçen yıl aralık ayında, Vatandaşlık Yasası'nda yaptığı değişiklikle , ve Bangladeş'ten gelen gayrimüslim göçmenlerin vatandaşlığa geçişini kolaylaştırırken, Müslüman göçmenleri düzenleme dışı bırakmıştı.

Değişikliğin dışlayıcı içeriği, ülkede yaşayan Müslüman nüfusun ve muhalefetin tepkisine yol açmış, ülkenin farklı bölgelerinde kitlesel protesto gösterileri düzenlenmişti.

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