Hindistan'da hezimete uğratan seçim sonuçları!
Hindistan'da, başkent Yeni Delhi ve çevresindeki yerleşimleri içine alan Delhi Ulusal Başkent Bölgesi'ndeki yerel parlamento seçiminlerini, Arvind Kejriwal liderliğindeki Aam Aadmi Partisinin (Sıradan Halkın Partisi) kazandığı bildirildi.
Seçim Komisyonunun yayınladığı erken sonuçlara göre, Kejriwal liderliğindeki AAP, 63 sandalye kazanırken, en yakın rakibi Başbakan Narendra Modi liderliğindeki Hindistan Halk Partisi (BJP) ise 7 koltuk elde edebildi.
Muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresi (INC) vekil çıkaramadı.
AAP lideri Kejriwal, yaptığı açıklamada, "Bu benim zaferim değil. Bu Delhi'nin zaferi, beni evlatları gibi gören tüm ailelerin zaferi." dedi.
BJP'li üst düzey yetkililerden ise henüz bir açıklama yapılmadı.
AAP, 2015'teki seçimlerde 67, BJP ise 3 sandalye elde edebilmişti.
BJP, son bir yılda Racastan, Madya Pradeş, Çatisgarh, Maharaştra ve Carkhand'daki yerel parlamento seçimlerini kaybetmişti.
Modi ve BJP, geçen yıl aralık ayında, Vatandaşlık Yasası'nda yaptığı değişiklikle Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen gayrimüslim göçmenlerin vatandaşlığa geçişini kolaylaştırırken, Müslüman göçmenleri düzenleme dışı bırakmıştı.
Değişikliğin dışlayıcı içeriği, ülkede yaşayan Müslüman nüfusun ve muhalefetin tepkisine yol açmış, ülkenin farklı bölgelerinde kitlesel protesto gösterileri düzenlenmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Trump'tan ilginç koronavirüs açıklaması
- Suriye'de muhalifler rejim helikopterini düşürdü
- 172 Taliban militanı teslim oldu
- İrlanda'daki seçimde "tarihi başarı"
- İsrail'de çirkin saldırı
- 12 yıl sonra ilk! Kar yağışı etkili oldu
- Koronavirüs üst düzey yetkilileri görevlerinden etti
- Korkunç rakam açıklandı!
- Bilim adamlarının çözemediği Türkler! 145 yaşına kadar uzanan sıra dışı yaşam!
- Avrupa'yı şiddetli fırtına vurdu! Uçak böyle yalpaladı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kadınlar için 6 yıl erken emeklilik fırsatı! Kimler doğum borçlanması yapabilir? Doğum borçlanması şartları nelerdir?
- 'Cüneyt Arkın' yanıtı kaybettirdi! Kim Milyoner Olmak İster'deki Yeşilçam sorusu çok konuşuldu |Video izle
- Türkiye'den olimpiyatlara katılan ilk kadın sporcular olan Halet Çambel ve Suat Fetheri Aşeni, 1936'da hangi spor branşında mücadele etmiştir?
- Hangi ünlü kişinin doktora tezinde intihal yaptığı belirlenmiştir?
- 1992'de kurulan İngiltere Premier Ligi'nde hangi takım şampiyonluk yaşamamıştır?
- Çok yaşayan bilmez şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır?
- Mayıs 1969'da hangi oyuncunun Londra'da vefat ettiği gazetelere haber olup Adana Altın Koza'da anısına saygı duruşu yapılmıştır?
- Osmanlılarda "cullah" hangisiyle uğraşanlara verilen addır?
- Müslüm Gürses Muhterem Nur yaş farkı kaç? Muhterem Nur kimdir? İşte gerçek bir aşk hikayesi…
- 11 Şubat Nevşehir’de kar tatili oldu mu? Nevşehir’de yarın okullar tatil mi? İşte yanıtı!
- Sivas kar tatili haberi geldi mi? 11 Şubat Salı Sivas yarın okullar tatil mi? Sivas son dakika kar tatili…
- 11 Şubat Salı Kayseri’de yarın okullar tatil mi? Kayseri kar tatili son dakika açıklamaları! Valilik MEB…