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Son dakika haberi | Şam'da bomba yüklü araç patladı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.02.2020 Güncelleme Tarihi: 10.02.2020
ŞAM'DA BOMBA YÜKLÜ ARAÇ PATLADI!

Son dakika haberi... 'nin başkenti 'da patladı. Mezzeh ilçesinde meydana gelen patlamada birçok kişinin yaralandığı belirtiliyor.

Son dakika haberi... 'nin başkenti 'da patladı. Mezzeh ilçesinde meydana gelen patlamada birçok kişinin yaralandığı belirtiliyor.

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