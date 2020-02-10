Son dakika haberi | Şam'da bomba yüklü araç patladı
Giriş Tarihi: 10.02.2020 Güncelleme Tarihi: 10.02.2020
Son dakika haberi... Suriye'nin başkenti Şam'da bomba yüklü araç patladı. Mezzeh ilçesinde meydana gelen patlamada birçok kişinin yaralandığı belirtiliyor.Son dakika haberi... Suriye'nin başkenti Şam'da bomba yüklü araç patladı. Mezzeh ilçesinde meydana gelen patlamada birçok kişinin yaralandığı belirtiliyor.
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