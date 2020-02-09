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Türkiye'den Tayland'a başsağlığı mesajı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.02.2020 Güncelleme Tarihi: 09.02.2020
TÜRKİYE'DEN TAYLAND'A BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Tayland'da bir asker komutanını öldürdükten sonra alışveriş merkezine girdi. Silahıyla burada da dehşet saçan saldırgan, 26 kişiyi öldürdü. Türkiye, acılı Tayland'a hayatını kaybedenler için aziyelerini bildirdi.

Türkiye, Tayland'da dün düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitirenler için ülkeye taziyelerini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tayland'ın Nakhon Ratchasima kentinde dün askeri bir kışlada ve alışveriş merkezinde düzenlenen saldırılarda çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden ve yaralanmasından üzüntü duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bu elim olayda yaşamını yitirenlerin yakınlarına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Tayland halkının acısını paylaşıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Tayland'da dün bir askerin, kışlasında komutanını öldürdükten sonra yakındaki alışveriş merkezinde sivilleri katlettiği silahlı saldırıda 26 kişinin öldüğü, 57 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

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