Rumlar silahlanıyor! Fransa'dan 240 milyon euroluk silah alacaklar
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığından rahatsız olan Rumlar, ordularını güçlendirmeye başladı. Bunun için Fransızlarla işbirliğine giden Rumlar, Fransa’dan 240 milyon euro değerinde füze satın alacak.Politis gazetesinde yer alan haberde, RMMO'ya yeni Exocet füze bataryası ve Mistral uçaksavar füzeleri satın alınması için Fransız MBDA şirketi ile anlaşma yapıldığı belirtildi.
Haberde, anlaşmanın, 1980'li yıllardan bu yana RMMO'nun envanterinde bulunan aynı silah sistemlerinin eski versiyonlarının modernizasyonunu da öngördüğü ifade edildi.
RUS FÜZELERİ...
RMMO'nun elinde aynı silah sistemlerinin altyapısı bulunduğundan Fransız piyasasından satın alım yapılmasının daha avantajlı görüldüğü vurgulanan haberde, BUK ve TOR füzelerinin satın alındığı Rus piyasasının ise AB'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar nedeniyle "şimdilik kapalı" olduğu kaydedildi.
Haberde, Rum Savunma Bakanlığının La Tribune isimli Fransız gazetesinde, MBDA şirketi ile 240 milyon euroluk anlaşma imzalandığı yönündeki haberi doğruladığı da yer aldı.
Rumlar, Exocet MM40 BLOCK3 füzeleri için 90 milyon, MISTRAL3 füzeleri için de 150 milyon euro ödeyecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Azerbaycan için kritik gün
- Rus milletvekili helikopter kazasında öldü
- Filistin'den açıklama: Haritamızı tüm dünya biliyor
- ABD basını! Askerlerimiz çatışmada öldürüldü
- Dehşet! 26 kişiyi öldüren asker vurularak öldürüldü...
- Bilanço artıyor! Rakam ve virüsün adı açıklandı
- ABD, Vuhan'dan üçüncü tahliye seferini gerçekleştirdi
- O ülkede bir asker alışveriş merkezine saldırdı
- Ölen kızıyla böyle buluştu! Gözyaşlarına boğan anlar
- Türkiye'den Tayland'a başsağlığı mesajı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM aktüel katalogda Sevgililer Günü hediyeleri! 14 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM’de bu hafta neler var?
- Af yasası son durum: Genel af Meclis’e geldi mi? İkinci Yargı paketinde hangi suçlara af çıkacak?
- Osmanlı Devleti'nde elektrikle çalışan ilk asansör nerede kullanılmaya başlanmıştır?
- 1980 yapımı "Superman 2" adlı filmde Clark Kent ve Lois Lane'in Daily Planet'te sohbet ettikleri sahnede arkadaki posterde Türkçe hangisi yazar?
- Paris'te her yıl düzenlenen ve 200'den fazla fırıncının katıldığı yarışmanın galibi, Fransa Cumhurbaşkanı'na bir yıl boyunca hangisini verir?
- Türkiye'yle kara sınırı olan ülkelerden kaç tanesinin Türkçedeki adı "tan" hecesiyle biter?
- Fenerbahçe Alanyaspor maç özeti | FB Alanya özet goller ve penaltı yorumu!
- Mustafa Akıncı kimdir? Mustafa Akıncı ne dedi?
- 13 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu! A101’de Sevgililer Günü sürprizleri! İşte, A101 aktüel katalog…
- Fenerbahçe Alanyaspor | CANLI
- Burhan Felek Atletizm Stadı açıldı! Burhan Felek kimdir?
- Sigara fiyatlarına 6 TL zam iddiası… 8 Şubat sigara fiyat listesi! Sigaraya zam gelecek mi?