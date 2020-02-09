Türkiye'den Azerbaycan'daki seçim hakkında açıklama
Oy verme işlemi biten Azerbaycan'daki seçimler hakkında Türkiye'den açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı, "Cumhurbaşkanı Aliyev ve lideri olduğu Yeni Azerbaycan Partisi'ni tebrik ediyoruz" açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bugün (9 Şubat) gerçekleştirilen Milli Meclis seçimlerinin kardeş Azerbaycan'a hayırlı olmasını diliyoruz.Seçimlerde elde edilen başarı dolayısıyla Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i ve lideri olduğu Yeni Azerbaycan Partisi'ni tebrik ediyoruz. Seçimlerin tüm ülke çapında huzur içinde gerçekleştirilmiş olmasından memnuniyet duyuyoruz.Azerbaycan makamlarının seçimlerin demokratik ilkeler ve şeffaflık standartları içinde gerçekleştirilmesi için başından beri gösterdikleri gayretlerin ve Azerbaycan halkının seçim sürecinde sergilediği olgunluğun takdire şayan olduğunu değerlendiriyoruz" denildi.
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