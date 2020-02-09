09 Şubat 2020, Pazar
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Türkiye'den Azerbaycan'daki seçim hakkında açıklama

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.02.2020 Güncelleme Tarihi: 09.02.2020
TÜRKİYE'DEN AZERBAYCAN AÇIKLAMASI

Oy verme işlemi biten 'daki seçimler hakkında Türkiye'den açıklama geldi. , " ve lideri olduğu Yeni Azerbaycan Partisi'ni tebrik ediyoruz" açıklamasında bulundu.

'ndan yapılan açıklamada "Bugün (9 Şubat) gerçekleştirilen Milli Meclis seçimlerinin kardeş 'a hayırlı olmasını diliyoruz.Seçimlerde elde edilen başarı dolayısıyla İlham 'i ve lideri olduğu Yeni Azerbaycan Partisi'ni tebrik ediyoruz. Seçimlerin tüm ülke çapında huzur içinde gerçekleştirilmiş olmasından memnuniyet duyuyoruz.Azerbaycan makamlarının seçimlerin demokratik ilkeler ve şeffaflık standartları içinde gerçekleştirilmesi için başından beri gösterdikleri gayretlerin ve Azerbaycan halkının seçim sürecinde sergilediği olgunluğun takdire şayan olduğunu değerlendiriyoruz" denildi.

Son dakika haberi: Azerbaycan'da erken parlamento seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi SON DAKİKA HABERİ: AZERBAYCAN'DA ERKEN PARLAMENTO SEÇİMLERİNDE OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ

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