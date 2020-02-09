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Son dakika haberi: Azerbaycan'da erken parlamento seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.02.2020
AZERBAYCAN'DA OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ

Son dakika haberine göre; bugün sandık başına gitti. Milletvekili seçimi için oy kullanma işlemi yerel saatle 19.00'da sona erdi.

Azerbaycanlılar, Milli Meclis üyelerini belirlemek için 6. kez sandık başına gitti.

Yaklaşık 5 milyon 387 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, 125 sandalyelik meclis için 299'u kadın bin 314 aday yarıştı. Seçimi, yaklaşık 77 bin 700 yerli, 880 yabancı gözlemci izledi.

Resmi olmayan ilk sonuçların bugün ilerleyen saatlerde açıklanacağı öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı , 5 Aralık 2019'da parlamentoyu feshetmiş ve erken kararı almıştı. AA

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