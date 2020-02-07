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Beyaz Saray açıkladı! El Kaide'nin lideri öldürüldü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.02.2020 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020
BEYAZ SARAY AÇIKLADI! EL KAİDE'NİN LİDERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Beyaz Saray, Arap Yarımadası'ndaki Örgütünün lideri Kasım el-Rimi’nin 'de düzenlenen terörle mücadele operasyonunda öldürüldüğünü duyurdu.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "Başkan 'ın emriyle ABD, 'de Arap Yarımadası'ndaki örgütünün kurucusu ve lideri olan Kasım el-Rimi ve yardımcısı Eymen el-Zewahiri'nin öldürüldüğü bir terörle mücadele operasyonu düzenlemiştir." bilgisi verildi.

Rimi'in 1990'lı yıllarda El Kaide'ye katıldığı ve Afganistan'da Usame bin Ladin ile çalıştığına işaret edilen açıklamada, "Rimi'nin liderliğinde Arap Yarımadası'ndaki El Kaide Örgütü Yemen'deki sivillere yönelik vicdansız saldırılar düzenlemiştir. Ayrıca bu örgüt, ABD'ye ve kuvvetlerimize yönelik birçok saldırı düzenlemiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Söz konusu operasyonda Rimi'nin öldürülmesinin Arap Yarımadası'ndaki El Kaide ve El Kaide'nin dünya genelindeki varlığını zayıflatacağı belirtilen açıklamada, bu tür örgütlerin ABD'ye yönelik ulusal güvenlik tehditlerinin de ortadan kaldırılmasına bir adım daha yaklaşıldığı vurgulandı.

Açıklamada, "Rimi'nin öldürülmesiyle çıkarlarımız ve müttefiklerimiz daha da güvende. Bize zarar vermeye çalışan teröristlerin izini sürerek ve bunları ortadan kaldırarak, Amerikan halkını korumayı sürdüreceğiz." ifadeleri kullanıldı.

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