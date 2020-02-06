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Yunanistan'dan insanlık dışı muamele! Mültecileri darp edip Türkiye'ye geri gönderdiler...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.02.2020 Güncelleme Tarihi: 06.02.2020
YUNANİSTAN'DAN İNSANLIK DIŞI MUAMELE!

Medeniyetin beşiği olma vasfıyla övünen 'dan skandal bir uygulama daha geldi. Yunanistan askerleri tarafından darp edilip gün aydınlanana kadar gruplar halinde Meriç Nehri üzerinden botlarla 'ye geri itilen mültecilerin sayısı 94’e ulaştı.

Meriç Nehrinde ıslanan ve yarı çıplak haldeyken donmak üzere olan mültecilere, köy halkı giysilerini verip battaniyelere sardı. Mültecilerin baygın haldeyken battaniyelere sarılmış hali kameralara yansıdı.

Yunan askerleri tarafından dövüldükten sonra Meriç Nehri'nden zorla 'ye gönderilen 80 kişilik grubu donmak üzereyken 'nin Uzunköprü ilçesindeki sınır köyü olan Kiremitçisalih köyüne sığındı. Köy sakinleri tarafından battaniyelere sarılan mültecilere yemek ve çay ikramında bulunuldu. Ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılan mülteciler tedavi altına alındı.

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YARI ÇIPLAK HALDE BULUNDULAR

Gecenin ilerleyen saatlerinde 5 kişilik mülteci grubunun ıslak ve yarı çıplak halde köy meydanında kaçıştığını gören köy muhtarı Recep Tane ve bazı köy halkı hemen mültecileri alıp kapalı olan kıraathaneyi açtı. Ardından battaniyelere sarılan mültecilere köy halkı giysi yardımında bulundu. Mülteciler ardından Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

KÖY HALKI GÖZÜNÜ KIRPMADI

tarafından, gün aydınlanana kadar 94 mültecinin darp edilip geri itildiğini söyleyen köy muhtarı Tane, gece geç saatte kadar köy halkıyla birlikte mültecilerin yaralarını sarmak için uğraştıklarını belirtti.

TEDAVİLERİ DEVAM EDİYOR

Sabah saatlerinde jandarma ekipleri tarafından da birçok mültecinin yakalandığını öne süren muhtar Tane, geri itilen mültecilerin sayısının 100'ü geçtiğini belirtti. Ayrıca, yaralı olan 2 mültecinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.







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