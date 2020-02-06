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Birleşik Arap Emirlikleri panikte! Black Shield belgeleri basına sızdı! İşte dikkat çeken Türkiye detayı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.02.2020
BLACK SHİELD BELGELERİ BASINA SIZDI! İŞTE DİKKAT ÇEKEN TÜRKİYE DETAYI

’nin güvenlik görevlisi olma vaadiyle kandırdığı Sudanlı gençleri ’daki iç savaşa götürdüğü ortaya çıktı. ’nin sahibi olduğu  güvenlik şirketinin temsilcisiyle ile görüşen gençler tazminat talep etti. Sudan basınına sızan belgelerdeki  detayı da dikkat çekti. İşte o belge...

Güvenlik görevlisi olma vaadiyle 'ya götürülen, şikâyetler üzerine Sudan'a geri gönderilen gençler önceki gün 'ne ait güvenlik şirketinin yetkilileriyle Sudan'da tazminat için görüştü. Sudan basınına göre, görüşmede 'ye ilişkin ifadeler de kullanıldı. Görüşmede alınan ses kaydına göre, şirketin yetkilisi gençlerin Kasım ayında kandırılarak götürüldüğü Libya'dan Sudan'a dönmesinin ardından basına konuşarak şirketi büyük sıkıntıya soktuklarını, konunun Türkiye'de ve medyası tarafından gündeme getirildiğini bunun da 'yi zor duruma soktuğunu aktardı.

Hürriyet'in haberine göre; BAE sahibi olduğu "Black Shield" güvenlik şirketinin BAE'de çalışmak üzere kandırarak Libya'ya götürdüğü 19-20 yaşlarındaki yüzlerce Sudanlı genç 'nun gündemine oturdu. Sudan'daki yoksulluk nedeniyle para kazanmak için yurtdışında iş arayan gençler aylık 500 dolar (2980 TL) maaş karşılığında önce Birleşik Arap Emirlikleri'ne götürüldü. Burada çölde askeri eğitime alınan gençler savaş bölgelerine gönderilecekleri söylenmeden bu duruma 'psikolojik' olarak hazırlandı.

DARBECİ HAFTER'İN HİZMETİNE VERİLDİLER
Yüzlerce genç daha sonra hiçbir açıklama yapılmaksızın Libya'da isyancı 'in kontrolündeki Bingazi ve çevresindeki petrol sahalarını korumak için Libya'ya gönderildi. Çoğu geçen sene kasım ayı sonunda gitmeye başlayan gençlerin aileleri Sudan'ın başkenti Hartum'da son 1 haftadır gösteriler düzenliyor.

İŞTE O BELGE:


30 BİN DOLAR TAZMİNAT
Yasadışı bir şekilde Hafter'in hizmetine verilen Sudanlı gençler, güvenlik şirketinin temsilcisine kişi başı 30 bin dolar (178.5 bin TL) tazminat talep ettiklerini bildirdi. Black Shield şirketi skandalı ardından olayın üstünü örtmek için Sudanlı gençlere BAE'de çalışma teklifini getirse de kandırılan askerler bu teklifi reddetti. Yerel kaynaklar, ülkeye varan Sudanlı gençlerin arkadaşlarının da tamamen dönmesinin ardından başlarından geçen trajedi hakkında toplu bir açıklama yapmayı planladığını belirtiyor. Sudanlı gençlerin BAE yerine Libya'da görevlendirilmesi üzerine aileleri BAE'nin Hartum Büyükelçiliği ve Sudan önünde gösteri düzenlemeye başlamıştı. BAE Muhammed bin Zayed ülkenin 'daki saldırgan dış politikasını yöneten isim olarak biliniyor. Zayed'in sahibi olduğu Black Shield şirketi ise gençlerin kandırıldığı yönündeki suçlamaları reddediyor.

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