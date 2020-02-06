Birleşik Arap Emirlikleri panikte! Black Shield belgeleri basına sızdı! İşte dikkat çeken Türkiye detayı
Birleşik Arap Emirlikleri’nin güvenlik görevlisi olma vaadiyle kandırdığı Sudanlı gençleri Libya’daki iç savaşa götürdüğü ortaya çıktı. BAE’nin sahibi olduğu Black Shield güvenlik şirketinin temsilcisiyle ile görüşen gençler tazminat talep etti. Sudan basınına sızan belgelerdeki Türkiye detayı da dikkat çekti. İşte o belge...
Güvenlik görevlisi olma vaadiyle Libya'ya götürülen, şikâyetler üzerine Sudan'a geri gönderilen gençler önceki gün Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait Black Shield güvenlik şirketinin yetkilileriyle Sudan'da tazminat için görüştü. Sudan basınına göre, görüşmede Türkiye'ye ilişkin ifadeler de kullanıldı. Görüşmede alınan ses kaydına göre, şirketin yetkilisi gençlerin Kasım ayında kandırılarak götürüldüğü Libya'dan Sudan'a dönmesinin ardından basına konuşarak şirketi büyük sıkıntıya soktuklarını, konunun Türkiye'de ve Katar medyası tarafından gündeme getirildiğini bunun da BAE'yi zor duruma soktuğunu aktardı.
Hürriyet'in haberine göre; BAE sahibi olduğu "Black Shield" güvenlik şirketinin BAE'de çalışmak üzere kandırarak Libya'ya götürdüğü 19-20 yaşlarındaki yüzlerce Sudanlı genç Orta Doğu'nun gündemine oturdu. Sudan'daki yoksulluk nedeniyle para kazanmak için yurtdışında iş arayan gençler aylık 500 dolar (2980 TL) maaş karşılığında önce Birleşik Arap Emirlikleri'ne götürüldü. Burada çölde askeri eğitime alınan gençler savaş bölgelerine gönderilecekleri söylenmeden bu duruma 'psikolojik' olarak hazırlandı.
DARBECİ HAFTER'İN HİZMETİNE VERİLDİLER
Yüzlerce genç daha sonra hiçbir açıklama yapılmaksızın Libya'da isyancı Halife Hafter'in kontrolündeki Bingazi ve çevresindeki petrol sahalarını korumak için Libya'ya gönderildi. Çoğu geçen sene kasım ayı sonunda gitmeye başlayan gençlerin aileleri Sudan'ın başkenti Hartum'da son 1 haftadır gösteriler düzenliyor.
İŞTE O BELGE:
30 BİN DOLAR TAZMİNAT
Yasadışı bir şekilde Hafter'in hizmetine verilen Sudanlı gençler, güvenlik şirketinin temsilcisine kişi başı 30 bin dolar (178.5 bin TL) tazminat talep ettiklerini bildirdi. Black Shield şirketi skandalı ardından olayın üstünü örtmek için Sudanlı gençlere BAE'de çalışma teklifini getirse de kandırılan askerler bu teklifi reddetti. Yerel kaynaklar, ülkeye varan Sudanlı gençlerin arkadaşlarının da tamamen dönmesinin ardından başlarından geçen trajedi hakkında toplu bir açıklama yapmayı planladığını belirtiyor. Sudanlı gençlerin BAE yerine Libya'da görevlendirilmesi üzerine aileleri BAE'nin Hartum Büyükelçiliği ve Sudan Dışişleri Bakanlığı önünde gösteri düzenlemeye başlamıştı. BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed ülkenin Ortadoğu'daki saldırgan dış politikasını yöneten isim olarak biliniyor. Zayed'in sahibi olduğu Black Shield şirketi ise gençlerin kandırıldığı yönündeki suçlamaları reddediyor.
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