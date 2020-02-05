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İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney: Trump ölmeden önce "Yüzyılın Anlaşması" ölecek

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.02.2020
HAMANEY: TRUMP ÖLMEDEN ÖNCE ÖLECEK!

İran Dini Lideri Ayetullah Ali bugün yaptığı konuşmada, ’nin sözde sorununun çözümü için sunduğu Yüzyılın Anlaşması planının ahmakça olduğunu belirtti. Hamaney, Yüzyılın Anlaşması'nın hiçbir zaman hayata geçemeyeceğini vurguladı ve ”Bu plan ile mücadele yöntemi; Filistinlilerin direnişi ve mücadelesi ve İslam dünyasının desteğidir” ifadesini kullandı.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali bugün yaptığı konuşmada, halktan 11 Şubat devrim yıl dönümü kutlamalarına ve 22 Şubat'taki meclis seçimlerine yoğun katılım göstermelerini isteyerek, "İran'ı ve vatanını seven ve sorunların çözülmesini isteyen herkes sandıklara giderek oy kullansın" dedi.

'nin sözde sorununun çözümü için sunduğu Yüzyılın Anlaşması planının ahmakça olduğunu söyleyen Hamaney, Yüzyılın Anlaşması'nın hiçbir zaman hayata geçemeyeceğini belirterek, "Bu plan ile mücadele yöntemi; Filistinlilerin direnişi ve mücadelesi ve İslam dünyasının desteğidir" ifadesini kullandı.
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"YAPTIKLARI İŞ AHMAKÇA"

ABD'nin Filistinliler aleyhinde hayata geçirmeye çalıştığı planın adını "Yüzyılın Anlaşması" koyarak büyük bir iş yaptıklarını sandıklarını söyleyen Hamaney, "Hazırladıkları plana büyük bir isim koyarak başarılı olacaklarını sanıyorlar. Oysa yaptıkları iş ahmakça ve daha yolun başında zararlarına olmaya başladı" dedi.

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"TRUMP ÖLMEDEN ÖNCE ÖLECEK!"

ABD'nin anlaşmasının Donald ölmeden önce öleceğini söyleyen İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney, "Bu planları hiçbir sonuca varmayacak. O nedenle şimdiden bu plana yatırım yapmaları ahmakçadır. Siz kim oluyorsunuz ki başka bir ülkenin halkı ve toprakları hakkında karar alıyorsunuz" şeklinde konuştu.Trumpın sözde barış planının perde arkası! Amaç Filistin davasını ortadan kaldırmak...

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