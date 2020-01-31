31 Ocak 2020, Cuma
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Rusya'da fabrikada patlama! Ölenler arasında Türkler de var

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.01.2020 Güncelleme Tarihi: 31.01.2020
RUSYA'DA FABRİKADA PATLAMA!

Son dakika haberine göre; ’da küçük bir fabrikada gaz patlaması meydana gelince enkaz altında kalan 5 kişi hayatını kaybederken 4 kişinin vatandaşı olduğu belirtildi.

'nın Oryol Bölgesi'ne bağlı Mtsensk şehrinde kauçuk üreten bir fabrikada sabah sıralarında gaz patlaması yaşandı. Bölgeye gönderilen Bakanlığına bağlı ekipler enkaz altında kalan işçileri kurtarmaya çalıştı.

4 TÜRK HAYATINI KAYBETTİ

vatandaşı olduğu belirlenen 4 Türk'ün cesedi molozların altından çıkarıldı. Ardından 1 kadın işçinin bedeni çıkarıldı. Çıkarılan kadının uyruğu henüz belirlenemezken enkaz altından çıkarılan 3 kişi de yaralı halde hastaneye kaldırıldı.

FABRİKADA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü açıklanırken durumlarının kritik olduğu öğrenildi. Enkaz altında 1 işçinin daha kaldığından şüphelenilirken fabrikada arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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