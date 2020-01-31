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Koronavirüs alarmı! Çin'in iki havayolu İstanbul'a uçuşlarını durdurdu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.01.2020
ÇİN'İN İKİ HAVAYOLU İSTANBUL'A UÇUŞLARINI DURDURDU

Türk Hava Yolları’nın (THY) bugün itibariyle Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Çin uçuşlarını durdurmasının ardından, Çin'in China Southern ve Sichuan Airlines havayolları İstanbul’a seferlerini durdurdu.

Bugün Çin uçuşlarını geçici olarak durdurma kararı alan Türk Hava Yolları'nın ardından İstanbul'a uçan Çin'in 2 havayolu da seferlerini geçici olarak durdurma kararı aldı.

Çin'in havayollarından China Southern Airlines Mart sonuna kadar Pekin-İstanbul seferlerini durdurdu.

Bir diğer Çin'in havayolu Sichuan Airlines ise Chengdu-İstanbul seferlerine 15 Şubat'tan itibaren 31 Mart'a kadar ara verecek.
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