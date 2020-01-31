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İsrail Gazze'yi tank atışı ile vurdu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.01.2020 Güncelleme Tarihi: 31.01.2020
İSRAİL GAZZE'Yİ TANK ATIŞIYLA VURDU

ordusu, abluka altındaki Şeridi'nden, topraklarına atıldığı gerekçesiyle, 'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir noktayı tank atışıyla vurdu.

ordusundan yapılan açıklamaya göre, 'den İsrail tarafına atılan 3 havan topundan biri, hava savunma sistemi tarafından imha edildi.

İsrail, havan toplarına karşılık, tank atışıyla Kassam Tugayları'na ait bir noktayı vurdu.

Öte yandan İsrail ordusu, sabah saatlerinde üç roket atıldığı ve patlayıcı taşıyan balonların gönderildiği gerekçesiyle de Gazze Şeridi'nin güneyindeki bölgelere hava saldırısı düzenlemişti.

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