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Son dakika: Dışişleri Bakanlığından ABD'ye çağrı: Kemal Arıkan’ın katilini tahliye etmeyin!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.01.2020 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020
DIŞİŞLERİ'NDEN ÇAĞRI: ARIKAN’IN KATİLİNİ TAHLİYE ETMEYİN

Son dakika haberi... , Twitter hesabından "Amerikan ilgili makamlarına Başkonsolosumuz ’ın katili ’ın salıverilmemesi için çağrıda bulunuyoruz." açıklamasını yaptı.

'nın açıklaması şöyle:

"JCAG mensubu Ermeni teröristlerce 28 Ocak 1982'de, Los Angeles'ta şehit edilen Los Angeles Başkonsolosumuz 'ı saygı ve rahmetle anıyoruz.

Amerikan ilgili makamlarına Başkonsolosumuz Kemal Arıkan'ın katili 'ın salıverilmemesi için çağrıda bulunuyoruz.

Bu katilin salıverilmesi, yalnızca dünyanın her yerindeki aşırılık yanlılarına hizmet edecek, görevi başındaki diplomatlara karşı nefret suçlarının ve terörist saldırıların affolunabileceği mesajını verecektir.

Son derece tehlikeli bir emsal teşkil edecek olan böyle bir gelişmeye karşı uluslararası toplumu dayanışmaya davet ediyoruz."

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