KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Başkan Erdoğan’a telefonla taziyelerini iletti
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu telefonla arayarak Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle taziyelerini iletti.
KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Elazığ ve Malatya'da meydana gelen ve 35 kişinin hayatını kaybettiği 6,8'lik deprem nedeniyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu telefonla arayarak taziyelerini iletti.
"ELİMİZDEN GELEN HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ"
Başbakan Tatar, görüşmede Kıbrıs Türkü'nün ana vatan Türkiye'deki kardeşlerinin acısını paylaştığını ifade ederek, "Sevinçte olduğu gibi kederde de bir olduğumuz ana vatan Türkiye'ye başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Kıbrıs Türkü her zaman olduğu gibi Türkiye'deki kardeşlerinin yanındadır. Elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.
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