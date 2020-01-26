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KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Başkan Erdoğan’a telefonla taziyelerini iletti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.01.2020 Güncelleme Tarihi: 26.01.2020
BAŞKAN ERDOĞAN’A TELEFONLA TAZİYELERİNİ İLETTİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı , Başkan , Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile İçişleri Bakanı ’yu telefonla arayarak Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle taziyelerini iletti.

KKTC Başbakanı , Elazığ ve Malatya'da meydana gelen ve 35 kişinin hayatını kaybettiği 6,8'lik deprem nedeniyle Başkan , Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile İçişleri Bakanı 'yu telefonla arayarak taziyelerini iletti.

"ELİMİZDEN GELEN HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ"

Başbakan Tatar, görüşmede Kıbrıs Türkü'nün ana vatan Türkiye'deki kardeşlerinin acısını paylaştığını ifade ederek, "Sevinçte olduğu gibi kederde de bir olduğumuz ana vatan Türkiye'ye başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Kıbrıs Türkü her zaman olduğu gibi Türkiye'deki kardeşlerinin yanındadır. Elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.

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