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Uluslararası Adalet Divanı'ndan Myanmar kararı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.01.2020 Güncelleme Tarihi: 23.01.2020
ULUSLARARASI ADALET DİVANI'NDAN MYANMAR KARARI

Uluslararası Adalet Divanı, 'daki Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın engellenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasına hükmetti.

Uluslararası Adalet Divanı, 'daki Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın engellenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasına hükmetti.

Divan, Myanmar'a gerekli tedbirlere uyduğuna ilişkin mahkemeye ve Gambiya'ya 4 ay içinde rapor vermesini talep etti.

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