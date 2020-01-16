16 Ocak 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Ruhani'den ilginç açıklama: Trump geri adım attı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.01.2020 Güncelleme Tarihi: 16.01.2020
RUHANİ'DEN İLGİNÇ AÇIKLAMA: TRUMP...

ABD’nin Bağdat’ta General Kasım Süleymani’yi öldürmesinin ardından İran karşılık olarak boş üssü bombaladı. Ukrayna yolcu uçağını da yanlışlık kendilerinin düşürdüğünü itiraf eden İran’da hükümet karşıtı gösteriler başladı. Protestolar sürerken Ruhani ise ilginç bir iddiada bulundu. Ruhani, katıldığı bir etkinlikteki konuşmasında, “ABD’nin terör eylemine yanıt verdiğimiz için tehdidinden geri adım attı” dedi.

Mehr haber ajansında yer alana habere göre, bugün katıldığı bir etkinlikte konuşan , Kasım Süleymani'nin ABD tarafından suikasta uğradığını belirterek, Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin tüm dünyada ve bölgede yankı uyandırdığını söyledi.

"TRUMP GERİ ADIM ATTI"

ABD Başkanı 'ın İran'ı hedef alan tehdidine yönelik de konuşan Ruhani, Trump'ın İran kültürü için önemli olan 52 hedefi vurmakla tehdit etmesine de değinerek, "ABD'nin terör eylemine yanıt verdiğimiz için tehdidinden geri adım attı" dedi.

Ruhani açık açık ABD'yi tehdit etti: Çok daha fazlasına sahibiz

Ruhani ayrıca, İran halkının ABD'nin yaptırımları ve komploları karşısında daha da güçlenmiş olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump miting alanında Süleymani'ye küfür etti

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN