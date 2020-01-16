Ruhani'den ilginç açıklama: Trump geri adım attı
ABD’nin Bağdat’ta General Kasım Süleymani’yi öldürmesinin ardından İran karşılık olarak boş üssü bombaladı. Ukrayna yolcu uçağını da yanlışlık kendilerinin düşürdüğünü itiraf eden İran’da hükümet karşıtı gösteriler başladı. Protestolar sürerken Ruhani ise ilginç bir iddiada bulundu. Ruhani, katıldığı bir etkinlikteki konuşmasında, “ABD’nin terör eylemine yanıt verdiğimiz için tehdidinden geri adım attı” dedi.
Mehr haber ajansında yer alana habere göre, bugün katıldığı bir etkinlikte konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Kasım Süleymani'nin ABD tarafından suikasta uğradığını belirterek, Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin tüm dünyada ve bölgede yankı uyandırdığını söyledi.
"TRUMP GERİ ADIM ATTI"
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ı hedef alan tehdidine yönelik de konuşan Ruhani, Trump'ın İran kültürü için önemli olan 52 hedefi vurmakla tehdit etmesine de değinerek, "ABD'nin terör eylemine yanıt verdiğimiz için tehdidinden geri adım attı" dedi.
Ruhani ayrıca, İran halkının ABD'nin yaptırımları ve komploları karşısında daha da güçlenmiş olduğunu belirtti.
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