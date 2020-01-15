Son dakika: Libya'da ateşkese Birleşik Arap Emirlikleri engel oldu

Son dakika haberi: Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Libya'da ateşkese Birleşik Arap Emirlikleri'nin engel olduğunu açıkladı... Mişri, "Rusya'nın ateşkes önerisi, saldırgan tarafın (Hafter güçlerini) kabul edeceği şekilde hazırlanmıştı." ifadesini kullandı.

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Libya'daki ateşkese Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) engel olduğunu açıkladı.

Başkent Trablus'ta düzenlediği basın toplantısında, Mişri, Moskova'da Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi ile ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter arasında yürütülen ateşkes görüşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mişri, "Ateşkes görüşmelerinde Hafter tarafında Körfez ülkelerinden temsilciler de vardı. Bu temsilcilerden biri olan BAE'nin Moskova Maslahatgüzarı, Libya'da ateşkes anlaşmasının yapılamamasının nedenlerinden biridir." dedi.

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri, "Rusya'nın ateşkes önerisi, saldırgan tarafın (Hafter güçlerini) kabul edeceği şekilde hazırlanmıştı." ifadesini kullandı.

LİBYA ESKİ GENELKURMAY BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Darbeci Hafter'in Rusya'da anlaşmayı imzalamadan masadan kalkmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Libya eski Genelkurmay Başkanı Yusuf el-Manguş, çarpıcı ifadeler kullandı. El-Manguş, Hafter'in ateşkes anlaşmasını imzalamamasının ardında Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın oluşturduğu ülkeler blokunun olduğunu belirterek, "Son yaşananlardan sonra artık kim savaşmak istiyor, kim savaşın bir an önce bitmesini istiyor her şey ortaya çıkmıştır" dedi.

Libya'nın eski Genelkurmay Başkanı el-Manguş, Moskova'da ateşkesi kalıcı hale getirmek için başlatılan görüşmelerin siyasi çıkış için ümit olmasını beklediklerini ancak Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in ateşkes görüşmelerinin ardından oluşturulan anlaşmayı imzalamadan Moskova'dan ayrılmasının süreci çatışmaya sürüklediğini vurguladı.

"TÜRKİYE'NİN MÜDAHİL OLMASI SAVAŞIN BİTMESİ İÇİN"



Libya'da sürecin iş birliğine mi, yoksa çatışmaya doğru mu ilerlediğine ilişkin ise el-Manguş, "Maalesef üzülerek söylüyorum ki yakın zamanda çatışmalar daha şiddetli şekilde devam edecek. Bu da tabii Türkiye'nin ne kadar etkili olup olmayacağına bağlı olacaktır." dedi.

Türkiye'nin ciddi bir askeri destek vermesi halinde çatışmaların uzamadan bir an önce durdurulabileceğini söyleyen el-Manguş, "Aksi takdirde çatışmaların şiddetli şekilde süreceğini tahmin ediyorum çünkü karşı taraf, Trablus'a saldıran taraf, herhangi bir zorunluluk olmadan saldırısını durdurmayacaktır. Zorunlu bırakılırsa bu saldırıyı durduracaktır." dedi.

HAFTER, MISIR VE BAE TARAFINDAN DESTEKLENİYOR



Saldırıları karşılamak konusunda UMH'nin askeri anlamda özellikle kara kuvvetleri konusunda bir eksiğinin olmadığını ancak hava kuvvetleri ve hava savunma sistemleri konusunda eksikleri olduğunu belirten el-Manguş, şunları kaydetti:

"Karşı taraf (Hafter) ise BAE ve Mısır tarafından desteklenmektedir. Bu devletlerin imkanlarını özellikle hava kuvvetlerini imkanlarını kullanarak sivilleri ve sivil yerleşim bölgelerini hedef almaktadır. Son yaşananlardan sonra artık kim savaşmak istiyor kim savaşın bir an önce bitmesini istiyor her şey ortaya çıkmıştır. Aslında Türkiye'nin müdahil olması savaş için değil, savaşın bitirilmesi içindir."

El-Manguş, Türkiye'nin, Libya'da krizin başlamasından bu yana UMH'nin yanında olduğunu vurguladı.