Trump'ın soruşturmasında adı geçen şirkete siber saldırı
ABD Başkanı Donald Trump hakkındaki azil soruşturmasında adı geçen Burisma Holdings adlı enerji şirketine, Rus istihbaratı tarafından siber saldırı düzenledi. Siber saldırının zamanlama olarak ABD'de Trump'a yönelik azil soruşturmasına denk gelmesi dikkati çekti.
Rus istihbaratının, ABD Başkanı Donald Trump hakkındaki azil soruşturmasına yol açan Ukrayna soruşturmasında adı sıkça geçen Burisma Holdings adlı enerji şirketine siber saldırı düzenlediği bildirildi.
Rusya'nın askeri istihbarat birimi GRU'nun Burisma Holdings'in çalışanlarına yönelik siber saldırı düzenlediği California merkezli Area 1 adlı güvenlik şirketinin siber saldırı raporunda ortaya çıktı.
SORUŞTURMAYA DENK GELMESİ DİKKAT ÇEKTİ
Area 1'in hazırladığı 8 sayfalık raporda, Rus ajanlarının Ukraynalı şirketten hangi bilgileri aldığı belirtilmezken, siber saldırının zamanlama olarak ABD'de Trump'a yönelik azil soruşturmasına denk gelmesi dikkati çekti.
Rapora göre, Rus ajanlar, eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın oğlunun bir zamanlar yönetim kurulu üyeliği yaptığı şirketin veri tabanlarına ulaşmak için çalışanlarının elektronik posta kullanıcı adları ve şifrelerini çaldı.
Amerikan medyasında Rus ajanların Demokrat başkan aday adayı Joe Biden'a zarar verecek malzemeye ulaşmaya çalıştığı yorumları yapıldı.
ŞİRKET AZİL SORUŞTURMASINDA KİLİT
Eski Başkan Yardımcısı Biden'ın makamını kullanarak, oğlunu, şirketle çalışırken karıştığı iddia edilen yolsuzluklardan dolayı, korumak için Ukraynalı yetkililere baskı yaptığı, dönemin Ukrayna Başsavcısını görevden aldırmak için uğraştığı öne sürülüyor.
Eylül ayında basına sızan ve 25 Temmuz'da yaptıkları telefon görüşmesinde Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e, rakibi Joe Biden ve oğlunun karıştığı yolsuzlukları soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediğini iddia eden muhbir raporu, azil soruşturmasının fitilini ateşlemişti.
Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, 24 Eylül'de "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması sürecini başlattıklarını açıklamıştı.
Beyaz Saray ise 25 Eylül'de Trump-Zelenskiy görüşmesinin dökümünü yayımlamış, Ukrayna'ya yardımlarla görüşme arasında ilişki olmadığını savunmuştu.
"DEMOKRATLARIN CADI AVI"
Temsilciler Meclisi, 31 Ekim'de yapılan oylama ile azil soruşturmasının usullerini oylamış ve kamuya açık oturumların yapılmasını kararlaştırmıştı. Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesindeki kamuya açık oturumlar ise 13-21 Kasım'da yapılmıştı.
Trump, ilk günden bu yana azil soruşturmasını, "Rusya soruşturmasında umduklarını bulamayan Demokratların bir cadı avı" olarak nitelendirerek, suçsuz olduğunu savunuyor.
Temsilciler Meclisi geçen ay Trump'ı görevini kötüye kullanmak ve Kongre'nin çalışmasını engellemekle suçlayan iki azil gerekçesini onaylamıştı.
Gerekçelerin yarın Senato'ya gönderilmesi ve kısa süre içinde Senato'daki yargılama sürecinin başlaması bekleniyor.
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