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İspanya'da şiddetli patlama! Alarm verildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.01.2020 Güncelleme Tarihi: 14.01.2020
İSPANYA'DA ŞİDDETLİ PATLAMA! ALARM VERİLDİ

Katalonya'nın Tarragona bölgesinde bir sanayi tesisinde şiddetli bir meydana geldi. Yetkililer bölgeden uzak durulması çağrısı yaparken verildi.

Katalonya'nın Tarragona bölgesinde bir sanayi tesisinde şiddetli bir meydana geldi. Yetkililer bölgeden uzak durulması çağrısı yaparken verildi.

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