İspanya'da şiddetli patlama! Alarm verildi
Giriş Tarihi: 14.01.2020 Güncelleme Tarihi: 14.01.2020
Katalonya'nın Tarragona bölgesinde bir sanayi tesisinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Yetkililer bölgeden uzak durulması çağrısı yaparken kimyasal alarm verildi.
Katalonya'nın Tarragona bölgesinde bir sanayi tesisinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Yetkililer bölgeden uzak durulması çağrısı yaparken kimyasal alarm verildi.
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