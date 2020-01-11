11 Ocak 2020, Cumartesi
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Son dakika: Umman Sultanı Kabus bin Said hayatını kaybetti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.01.2020
UMMAN SULTANI HAYATINI KAYBETTİ

Son dakika haberine göre; Umman Sultanı Kabus bin Said hayatını kaybetti.

79 yaşındaki hayatını kaybetti.

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