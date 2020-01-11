Macron'dan iklim değişikliğiyle mücadele referandumu
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, son zamanlarda dünyanın en çok tartıştığı devlet başkanlarından. Macron'un, PKK'ya ve darbeci Hafter'e verdiği destekle birlikte, son olarak Sarı Yelekliler'i de haklı bulması dikkatleri üzerine çekmesine neden oldu. Yönetimsel olarak başarısız olan Macron, çıkış yolunu iklim değişikliğiyle mücadele için referandum mesajı vermekte buldu.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda referandum düzenleyebileceğini bildirdi.
REFERANDUMA GİDEBİLİR
Macron, Paris'teki Ekonomi, Sosyal ve Çevre Konseyi'nde (CESE) iklim değişikliği ile etkili şekilde mücadele etmek için atılacak adımları görüşmek üzere 150 Fransız ile bir araya geldi.
Burada yaptığı açıklamada Macron, iklim konusunda bu toplantıdaki öneriler hakkında referandum düzenleyebileceğine dikkati çekti. Macron, referandum için yapılacak yasa değişikliğinin Ulusal Meclis ve Senato'da onaylanması gerektiğini söyledi.
SARI YELEKLİLER'İ HAKLI BULDU
Referandumda iklim değişikliğiyle mücadeleyi içeren bir düzenlemenin halk tarafından kabul edilmesi halinde uygulamanın yürürlüğe gireceğini ifade eden Macron, sarı yeleklilerin gösterilerinin başlamasına neden olan akaryakıta yapılan zamlar konusunda "hata yaptığına" da işaret etti.
Macron, geçen yıl nisanda sarı yeleklilerin taleplerine yanıt olarak yaptığı açıklamada, iklim konusunda atılacak adımları belirlemek için kura ile seçilecek 150 Fransız ile bir araya geleceğini belirtmişti.
POLİSE ÖZEL PRİM DAĞITTI
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, akaryakıt vergilerinin düşürülmesi ve ekonomik koşulların iyileştirilmesi için "sarı yelekliler"in cumartesi düzenlendiği gösterilerde görev yapan polislere özel prim ödeyeceklerini açıkladı.
Fransız basınındaki haberlere göre, Macron, polislerle bir araya geldiği yemekte protestolarda görevli polislere özel prim ödeyeceklerini duyurdu.
Primin miktarına ilişkin bilgi verilmedi. Geçen cumartesi Paris'te düzenlenen gösterilerde güvenliği sağlamak için yaklaşık 5 bin ve ülke genelinde binlerce polis görev yapmıştı.
HAFTER'E DESTEK VERDİ
Ülkeyi yönetemediği gibi iç siyasette de başarılı olamayan Macron, Fransa tarihine ayak uydurdu. Kendisinden önce gelen devlet adamlarının yolundan giderek Hafter'e destek veren Macron, Libya'da tepki gördü.
Libya'nın başkenti Trablus'ta toplanan yüzlerce kişi, Fransa ve Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'u Hafter'e verdiği destekten dolayı protesto etmiş, protestoculardan bazılarının Fransa'da uzun bir süredir devam eden gösterilere atıfla sarı yelek giydikleri görülmüştü.
Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) İçişleri Bakanı Fethi Başağa ise Fransa'yı başkent Trablus'a saldıran General Halife Hafter'e destek vermekle suçlamış ve desteğin sonlandırılması çağrısı yapmıştı.
TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA EĞİTİM
Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgelerde varlık gösteren Fransız askerleri, örgüte eğitim desteğini sürdürüyor.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Deyrizor ilindeki "Ömer" petrol sahasında konuşlu Fransız topçu birlikleri, 5 Aralık 2019 gecesi YPG/PKK'lı teröristlere topçu atışı eğitimi verdi.
Yaklaşık 5 saat süren topçu atışlarının yol açtığı patlama sesleri, bölge halkında korkuya neden oldu.
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