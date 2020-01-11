Son dakika: İran'dan Yunanistan'a protesto notası
İran, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Kasım Süleymani’nin öldürülmesiyle ilgili açıklamaları nedeniyle Yunan hükümetine protesto notası verdi.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, katıldığı bir televizyon programında konuyla ilgili sorular üzerine, İran ile bu konuda diplomatik bir sorun yaşandığını belirtti.
Dendias, "İran tarafından bir protesto girişimi oldu. Metni henüz görmedim. Birazdan İran Dışişleri Bakanı Sayın Zarif ile telefonda görüşeceğim. (Zarif) Aklı başında bir insan. Yunan tezinin genel olarak ne şekilde olduğunu anlıyor." ifadelerini kullandı.
Yunan basınında yer alan haberlerde, Miçotakis'in ABD ziyareti sırasında, ABD'nin Süleymani'yi öldürme kararını Yunanistan'ın desteklediği yönünde açıklamalarda bulunduğu belirtilmişti. AA
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- İran ordusu uçağın kazayla vurulduğunu açıkladı!
- Umman Sultanı hayatını kaybetti
- Macron'dan iklim değişikliğiyle mücadele referandumu
- Fransa polisinden göstericilere sert müdahale
- Trump, Süleymani'nin suikast planladığını iddia etti
- Lahiti açınca öldüler! Dehşete düşürdü...
- İran'da rejime karşı ayaklandılar
- Siyasi uzmanlar krizi Türkiye'nin çözmesini istedi
- Katliam gibi kaza! 20 ölü var...
- Genç futbolcuyu köpekbalıkları parçaladı!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bu gece deprem olacak mı? İstanbul’da bu gece deprem olur mu? Uzmanlardan deprem yorumu!
- İstanbul fay hatları: Evinizin altından fay hattı geçiyor mu? MTA fay hattı sorgulama!
- Gözler TBMM’de! 2020’de ceza indirimi olacak mı? Genel af yasası son durum nedir?
- 2020 hac fiyatları ne kadar? Kişi başı hac konaklama fiyatı kaç lira?
- Avustralya deve katliamı dünyayı şok etti! Develer neden öldürülecek?
- TC Kimlik No ile hac kurası sorgulama! e-devlet hac kura sonuçları! (2020)
- Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman? Çukurova bugün var mı, neden yok?
- Hac kura sonuçları isim isim tam liste! 2020 hac kura sonuçları sorgulama! Hacca gidecek miyim?
- hac.gov.tr hac kura sonuçları açıklandı mı? 2020 hac kura sonuçları isim listesi!
- Taşeron işçilere müjde… 2020 Ocak ayı tediye ne zaman yatacak? Tediye tarihleri açıklandı mı?
- AGİ ücret tablosu: 2020 AGİ ne kadar? Bekar, evli, çocuklu, eşi çalışmayan AGİ ücretleri!
- 2020/1 YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır? YÖKDİL sınav ücreti ne kadar?