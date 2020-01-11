11 Ocak 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Hindistan'da katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.01.2020 Güncelleme Tarihi: 11.01.2020
KATLİAM GİBİ KAZA! 20 ÖLÜ VAR...

Son dakika haberine göre; ’ın eyaletinin Kannauj bölgesinde yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen 20 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

'ın eyaletinin Kannauj bölgesinde çift katlı otobüs ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 20 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, otobüste çıkan yangın sonrası meydana gelen patlamada çok sayıda kişinin vücudunda şiddetli yanıklar oluştuğu bildirildi. Uttar Pradesh polisi de 21 kişinin kurtarılarak hastaneye kaldırıldığını belirtirken, aracın dizel deposunun çarpışmanın şiddetiyle patladığını ifade etti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN