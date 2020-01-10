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Son dakika: Pompeo'dan Zelenskiy'e İran telefonu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.01.2020 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020
POMPEO'DAN ZELENSKİY'E İRAN TELEFONU

Bakanı Pompeo İran'da düşen yolcu uçağı hakkında Devlet Başkanı ile telefonda görüştü. Görüşmede Pompeo soruşturmaya destek talebinde bulundu.

Bakanı Pompeo İran'da düşen yolcu uçağı hakkında Devlet Başkanı ile telefonda görüştü. Görüşmede Pompeo soruşturmaya destek talebinde bulundu.

TRUMP: "İRAN DÜŞÜRÜLMÜŞ OLABİLİR"

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da düşen yolcu uçağı ile ilgili "Tahran'da düşen Ukrayna uçağını İran yanlışlıkla düşürmüş olabilir. Çok kötü bir şey olduğuna yönelik bir hissiyatım var" ifadelerini kullanmıştı.

Ukrayna Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, İran'ın başkenti Tahran'ın güneybatısındaki Parand kasabasında düşmüştü.

Kazada, 26'sı çocuk olmak üzere 176 kişi hayatını kaybetmişti.

Ukrayna uçağının vurulma anı görüntüleri ortaya çıktı UKRAYNA UÇAĞININ VURULMA ANI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

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