ABD ve İran arasında kontrollü bir savaş mı var?

ABD ve İran'ın karşılıklı saldırıları sonrasında savaşın başlayıp başlamadığı, saldırıların devam edip etmeyeceği konuşuldu. A Haber'e konuşan Dr. Mark Meirowitz, iki ülkenin de yaptığı saldırılar sonrasında savaşı istemediğini ve olayların devam etmeyeceğini düşündüğünü dile getirdi.

Dr. Mark Meirowitz, İran-ABD arasında kontrollü bir savaş mı yaşanıyor? sorusunu yanıtladı. A Haber'de Satır Arasına konuşan, "ABD Başkanı Trump'ın dediği gibi kendilerinden kimse ölmediği için yeni bir saldırı beklenmiyor." dedi.

"Şuan savaş başlangıcı görmüyoruz." diyen Dr. Meirowitz, "ABD'nin iç politikasını da ilgilendiriyor. Trump senatoda yargılanabilir. İç politikada oluşacak durumlar ABD'nin tamamen İran'a odaklanmasının önüne geçebilir" ifadelerini kullandı.

"BUNDAN SONRASI OLMAYACAK!"

İran'ın pragmatik yaklaştığını belirten" Meirowitz, "ABD'nin yaptırımları çok daha fazla arttı ve İran'ın ekonomisi giderek kötüleşti. Askerlerin korunduğu ve zarar görmemesinden dolayı daha fazla uzamayacaktır. İran yetkileri Trump'a yönelik 80 kişinin öldüğünü söylemiş olabilirler ama daha ileri gideceği görülmüyor." şeklinde konuştu.

Dr. Meirowitz, "ABD de bu tarafın devam etmesini istemiyor." dedi.

NÜKLEER SİLAH KULLANILIR MI?

Dr. Mark Meirowitz, "İran'ın nükleer silah kullanacağını düşünmediğini belirten Dr. Mark Meirowitz, "Son kullanıldığında 2. Dünya Savaşı'ydı. ABD, Hiroşima'yı vurmuştu. Bu dünya tarihindeki son nükleer saldırıydı. Nükleer silah son hamledir, hatta günümüzde imkansızdır. ABD'nin de 'nükleer silah kullanacaklar' bahanesine sığınarak böyle bir gerekçe söyleyerek saldıracağını düşünmüyorum." diyerek konuştu.