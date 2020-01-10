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ABD Meclisi'nden Trump'a kısıtlama

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.01.2020 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020
ABD MECLİSİ'NDEN TRUMP'A KISITLAMA

Temsilciler Meclisi, 'ın 'a yönelik askeri eylemlerine kısıtlama getiren karar tasarısını onayladı.

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