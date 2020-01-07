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Hamaney'den "Kudüs Gücü" talimatı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.01.2020 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020
HAMANEY'DEN KUDÜS GÜCÜ TALİMATI

Komutanı General 'nin ölümü sonrası meclisi, Lider Ayetullah Ali 'in talimatıyla, 'na bağlı Kudüs Gücü'ne 'ndan 200 milyon avroluk ek bütçe verdi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya göre, Meclis Başkanı , açık oturumda yaptığı konuşmada, "Bölgedeki direnişin sorumluluğunu üstlenen 'nü desteklemek amacıyla, cari yılın son iki ayı için ('ın kullandığı takvime göre, yıl sonu 20 Mart) 'ndan Kudüs Gücü'ne 200 milyon euro tahsis edildi." dedi.

Laricani, kararın İran lideri 'in talimatıyla alındığını belirtti.

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KUDÜS GÜCÜ KOMUTANI KASIM SÜLEYMANİ, ABD SALDIRISINDA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

'nun ülke dışındaki askeri-istihbari operasyonlarını yürüten Kudüs Gücü, bölgenin de en güçlü istihbarat örgütlerinden biri olarak biliniyor. Kudüs Gücü, doğrudan İran lideri Hamaney'e bağlı bulunuyor.

Kudüs Gücü Komutanı General ve beraberindeki 9 kişi, 3 Ocak'ta 'ta ABD'nin düzenlediği hava saldırısında öldürülmüştü.

Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine, yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

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