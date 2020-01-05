Son dakika: Netanyahu'dan itiraf niteliğinde sözler
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, itiraf niteliğinde sözler sarf etti. Netanyahu, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle imzaladığı "Doğu Akdeniz Doğal Gaz Boru Hattı" (Eastmed) projesine ilişkin yaptığı açıklamada, dili sürçerek "İsrail'i nükleer bir güce dönüştürüyoruz." dedi.
Başbakan Netanyahu, haftalık olağan kabine toplantısı öncesi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İsrail, Yunanistan ve Rum yönetimi arasında 2 Ocak'ta imzalanan, İsrail doğal gazının deniz altından boru hattı ile Kıbrıs, Girit Adası ve Yunanistan üzerinden Avrupa'ya ulaştırılmasını öngören Eastmed projesine ilişkin yaptığı açıklamada Netanyahu'nun dili sürçtü.
"BU PROJENİN ÖNEMİ İSRAİL'İ BİR NÜKLEER GÜCE DÖNÜŞTÜRÜYOR OLMAMIZDIR"
Açıklamasında Netanyahu, "Bu projenin önemi İsrail'i bir nükleer güce dönüştürüyor olmamızdır." dedikten kısa süre sonra "enerji gücüne dönüştürüyor olmamızdır." ifadesini kullanarak cümlesini düzeltti.
Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsünün geçen yıl yayımladığı rapora göre, uluslararası kamuoyuyla elinde nükleer silahlara ait bilgileri paylaşmayan İsrail, 80 ila 90 arasında nükleer silaha sahip.
İsrail yönetimi ise nükleer silaha sahip olduğuna ilişkin raporları ne doğruluyor ne de yalanlıyor.
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