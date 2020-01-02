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Hafter'in Sözcüsü Mismari'yi canlı yayında rezil etmişti! Evinde ölü bulundu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.01.2020 Güncelleme Tarihi: 02.01.2020
EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Televizyon programında darbeci General Halife Hafter'in Sözcüsü Mismari'ye "Yani sizi tek bir topu mu engelliyor" diye tepki veren Al-Hadath/Al Arabiya sunucusu 'in (Necva Kasım), Dubai'deki evinde ölü bulunduğu açıklandı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan destekli Al-Hadath/Al Arabiya televizyonlarının 51 yaşındaki deneyimli sunucusu 'in (Necva Kasım), Dubai'deki evinde ölü bulunduğu açıklandı.

Lübnanlı sunucunun kalp krizi geçirdiği iddia edilirken, sevenleri ünlü ismin vefat haberinden duydukları üzüntüyü sosyal medya hesaplarından paylaştı. Al Arabiya televizyonu da, ölüm haberinin ardından taziye mesajı yayınladı.

Türk subayları Trablus'ta... Hafter'in Sözcüsü Mismari canlı yayında rezil oldu |Video "TÜRK SUBAYLARI TRABLUS'TA..." HAFTER'İN SÖZCÜSÜ MİSMARİ CANLI YAYINDA REZİL OLDU |VİDEO

EN GÜÇLÜ 100 KADINDAN BİRİ SEÇİLMİŞTİ

Kassem, 2012 yılında Arabian Business dergisi tarafından Arap dünyasındaki en güçlü 100 kadından biri seçilmişti.

"SADECE TEK BİR TÜRK TOPU MU SİZİ DURDURUYOR?"

Najwa Kassem 'nin gündemine, Libya'daki isyancı General Halife Hafter'in Sözcüsü Mismari'ye sorduğu soru ile gelmişti. Mismari'ye "'a neden giremiyorsunuz? Sorun ne?" sorusunu yönelten sunucu, " subaylarının da kullandığı (Türk yapımı) bir top var. O girmemizi engelliyor" cevabını almıştı. Sözcü Mismari'nin yanıtı karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Kassem, "Yani tek bir top mu sizi durduruyor?" demişti.

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