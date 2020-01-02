Hafter'in Sözcüsü Mismari'yi canlı yayında rezil etmişti! Evinde ölü bulundu
Televizyon programında darbeci General Halife Hafter'in Sözcüsü Mismari'ye "Yani sizi tek bir Türk topu mu engelliyor" diye tepki veren Al-Hadath/Al Arabiya sunucusu Najwa Kassem'in (Necva Kasım), Dubai'deki evinde ölü bulunduğu açıklandı.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan destekli Al-Hadath/Al Arabiya televizyonlarının 51 yaşındaki deneyimli sunucusu Najwa Kassem'in (Necva Kasım), Dubai'deki evinde ölü bulunduğu açıklandı.
Lübnanlı sunucunun kalp krizi geçirdiği iddia edilirken, sevenleri ünlü ismin vefat haberinden duydukları üzüntüyü sosyal medya hesaplarından paylaştı. Al Arabiya televizyonu da, ölüm haberinin ardından taziye mesajı yayınladı.
EN GÜÇLÜ 100 KADINDAN BİRİ SEÇİLMİŞTİ
Kassem, 2012 yılında Arabian Business dergisi tarafından Arap dünyasındaki en güçlü 100 kadından biri seçilmişti.
"SADECE TEK BİR TÜRK TOPU MU SİZİ DURDURUYOR?"
Najwa Kassem Türkiye'nin gündemine, Libya'daki isyancı General Halife Hafter'in Sözcüsü Mismari'ye sorduğu soru ile gelmişti. Mismari'ye "Trablus'a neden giremiyorsunuz? Sorun ne?" sorusunu yönelten sunucu, "Türk subaylarının da kullandığı (Türk yapımı) bir top var. O girmemizi engelliyor" cevabını almıştı. Sözcü Mismari'nin yanıtı karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Kassem, "Yani tek bir top mu sizi durduruyor?" demişti.
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